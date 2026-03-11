Petoons Studio a annoncé Dracamar, qui est prévu pour Nintendo Switch. Le jeu sort en avril.

Le développeur Petoons Studio a annoncé que Dracamar, un platformer 3D inspiré des classiques de la fin des années 90 et du début des années 2000, sortira sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam le 26 mars, suivi de la Switch en avril.

Dracamar est un platformer d’action-aventure 3D coloré inspiré des jeux classiques de l’ère PS2 et de la culture méditerranéenne. Les joueurs partiront en quête pour affronter le maléfique Roi Dragon tout en sauvant les Okis magiques et en collectant des boules moki pour reconstruire des ponts et reconnecter le monde.

Embarquez pour une magnifique aventure en 3D et combattez le roi Crad, le dragon maléfique qui veut conquérir le monde de Dracamar. Courez, sautez et combattez les forces du mal pour sauver les Okis magiques.

Le monde de Dracamar est inspiré des paysages et de la culture méditerranéens, reflétant des valeurs humaines positives dans une expérience chaleureuse. Le jeu dépeint un mode de vie équilibré en harmonie avec la nature basé sur l’amitié, la générosité et la solidarité.

Les amis qui voyagent ensemble restent ensemble. Voyagez et explorez toutes les îles et libérez les Okis. Collectez les boules Moki et utilisez leur énergie pour reconstruire les ponts et reconnecter les îles. Des côtes de la mer Méditerranée aux montagnes des Pyrénées, cette aventure épique montre combien la vie peut être belle quand nous avons tous le soutien de notre communauté.

Les héros viennent dans toutes les formes et tailles. Rencontrez Iko, qui est un Oki très spécial. Il vous suivra dans vos aventures et vous aidera à vaincre le roi Crad avec ses pouvoirs magiques.

Les caractéristiques clés incluent l’exploration d’un monde coloré d’îles avec des visuels accrocheurs, trois personnages jouables (Caliu, Foc et Espurna), 15 niveaux réguliers et cinq niveaux bonus remplis d’ennemis, de pièges, de défis et d’énigmes, sept boss finaux, des graphismes magnifiquement rendus, la découverte de toutes sortes de médailles cachées, de défis et d’objets de collection, et un design conçu pour ravir et mettre au défi les joueurs de tous âges et niveaux de compétence.