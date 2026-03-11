Tate Multimedia et Progress_Check ont officialisé l’arrivée de Monolith: Rogue TD sur Nintendo Switch, un tower defense roguelike où le joueur incarne non pas un héros, mais une force destructrice venue du ciel. Le titre n’a pas encore de fenêtre de sortie précise, mais ses mécaniques déjà dévoilées dessinent une proposition singulière dans le genre.

Dans Monolith: Rogue TD, le joueur devient le Monolithe, entité indestructible tombée du firmament pour corrompre et remodeler des mondes entiers. L’objectif n’est pas de repousser une menace, mais de bâtir un empire de destruction en invoquant des tours, en manipulant le terrain et en résistant aux vagues de défenseurs qui tentent d’endiguer la propagation de la corruption. Chaque monde impose de survivre 30 jours, en protégeant le noyau du Monolithe tout en étendant progressivement son influence.

Le jeu combine tower defense, progression roguelike et deckbuilding, avec des mondes générés de manière procédurale. Les terrains, chemins et structures changent à chaque partie, obligeant à repenser constamment sa stratégie. Certaines structures neutres peuvent modifier le cours d’une run, comme le Soulstone, qui récompense la construction de tours à proximité, ou des cartes d’amélioration capables de renforcer ces interactions.

Les défenseurs des différents mondes déploient des forces de plus en plus puissantes, jusqu’à l’apparition de boss lors de vagues clés. Chaque faction possède ses propres capacités pour tenter de stopper le Monolithe.

Le système offensif repose sur trois types de tours et six styles d’attaque, à combiner pour couvrir efficacement le terrain et exploiter les particularités de chaque carte. Le deck d’améliorations permet d’orienter chaque partie différemment, en renforçant les tours, le noyau ou certaines synergies.

Monolith: Rogue TD est développé par un créateur unique, qui prévoit déjà des mises à jour gratuites et des extensions pour enrichir l’univers du jeu. Une approche artisanale qui s’ajoute à une proposition de gameplay déjà ambitieuse, mêlant corruption progressive, adaptation permanente et construction stratégique.