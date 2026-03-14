On a vu passer des dizaines de jeux inspirés par Zelda. Des bons, des moins bons, et énormément d’oublis. Pourtant, il suffit parfois d’une étincelle, d’un « et si on mélangeait ça avec ça ? » pour que l’idée, en apparence simple, devienne une évidence. C’est exactement ce qui s’est passé avec Minishoot’ Adventures. Et sur cette nouvelle Nintendo Switch 2, l’évidence brille de mille feux. Développé par le studio toulousain SoulGame Studio, un duo de développeurs passionnés, Minishoot’ Adventures a fait ses premiers pas sur PC en 2024 avant de débarquer sur consoles début mars 2026. Ce qui aurait pu n’être qu’un énième hommage à A Link to the Past se transforme ici en une expérience unique grâce à un twist génial : on ne manie pas l’épée, mais un vaisseau spatial. Fini le combat rapproché, place au twin-stick shooter et à ses ballets de projectiles.

Un appel à l’aventure minimaliste

L’histoire fait ce qu’on lui demande : elle plante le décor et nous met en selle. L’Élu (ou plutôt le « Dé-élu », the Unchosen One dans la VO) est de retour, ses sbires ont corrompu le monde et cristallisé nos amis. On incarne un petit vaisseau qui parvient à se briser de sa prison de cristal pour partir sauver son peuple. C’est simple, efficace, et ça ne cherche jamais à en faire trop. La narration est volontairement en retrait, laissant toute la place à l’exploration et à l’action, ce qui est un choix tout à fait assumé et judicieux. Minishoot’ Adventures est une pure merveille de game design. On part explorer un vaste monde vu de dessus, découpé en écrans, qui respire le Zelda des origines. On y trouve des donjons, des clés, des coffres, des fragments de carte, et même des cœurs pour augmenter sa jauge de vie. Mais dès que le combat s’en mêle, tout bascule. Avec le stick gauche, on dirige notre vaisseau. Avec le droit, on tire dans toutes les directions. Les ennemis, une fois aggros, enferment souvent la pièce et déclenchent des vagues de combat. Très vite, l’écran se remplit de tirs en tout genre, et on passe en mode bullet hell. Loin d’être frustrant, ce mélange est grisant. On esquive, on se faufile dans des interstices entre les balles, on riposte. La sensation de contrôle est absolument totale. Pour renforcer son vaisseau, on récolte des cristaux rouges sur les ennemis. Chaque niveau gagné offre un point de compétence à investir dans un arbre de compétences basique mais terriblement efficace : puissance de tir, cadence, vitesse, chance de coup critique, etc. On se surprend à farmer quelques ennemis pour débloquer juste un petit upgrade qui fera la différence contre un boss récalcitrant. Et en parlant de refonte, le jeu est d’une générosité rare : on peut réinitialiser ses points à tout moment, même en plein milieu d’un combat de boss, pour adapter sa stratégie à la volée. C’est simple, ingénieux, et ça change tout. L’exploration, elle, est gratifiante à tous les niveaux. En sauvant nos amis disséminés sur la carte, on débloque des améliorations passives (soin, amélioration d’arme) ou des modules aux effets précieux (montrer les secrets sur la carte, réduire l’XP nécessaire pour monter de niveau). Les donjons, véritables puzzles, offrent des capacités qui débloquent de nouvelles zones à la manière d’un metroidvania, comme un boost pour franchir des rampes et sauter par-dessus les gouffres.

La maniabilité ? Une douceur infinie

Il faut le dire et le répéter : la prise en main est un pur bonheur. Notre vaisseau est réactif, précis, et se faufiler entre les milliers de projectiles à l’écran procure un sentiment de flow absolument unique. Les commandes répondent au quart de tour, et chaque mouvement semble naturel. Que ce soit en exploration ou dans le feu de l’action, on ne lutte jamais contre la technique. SoulGame Studio a fait un travail d’orfèvre. Côté accessibilité, le jeu est un modèle du genre. On peut choisir entre trois difficultés : Explorer (rythme ralenti pour les novices), Original (le défi équilibré) et Advanced (pour les acharnés). On peut aussi paramétrer le mode de visée (manuelle, assistée ou entièrement automatique). Et si jamais un boss bloque, il suffit de plonger dans les options pour ralentir le jeu, activer l’énergie infinie, ou carrément l’invincibilité. Sans honte, sans jugement. On active, on passe l’obstacle, on désactive. La porte est ouverte à tout le monde, et c’est tout simplement génial. Visuellement, c’est une claque de douceur. Le jeu adopte un style cartoon épuré, avec des couleurs magnifiques et une direction artistique cohérente du début à la fin. Les biomes, bien que simples dans leur texture, se distinguent par leurs palettes de couleurs et leur ambiance. La Nintendo Switch 2 Edition profite ici d’une résolution et d’un framerate améliorés, rendant l’expérience encore plus fluide sur grand écran. C’est propre, c’est lisible, et les effets de particules lors des phases de bullet hell sont un régal pour les yeux. La partie sonore n’est pas en reste. Les musiques de l’overworld sont charmantes et les thèmes de combat, plus intenses, savent monter la pression sans jamais devenir agressifs. Les bruitages, petits « bloops » et autres cliquetis, participent à ce sentiment de « cocooning » sonore, même au cœur du chaos. Comptez une petite dizaine d’heures pour voir le générique de fin, et un peu plus pour visiter chaque recoin de la carte et découvrir tous les secrets. On pourrait trouver cela un peu court, mais la densité de l’expérience est telle qu’on en sort pleinement satisfait, sans sensation de frustration. Le jeu regorge de courses optionnelles, de défis et de modules à collectionner, ce qui pousse naturellement à l’exploration la plus minutieuse.