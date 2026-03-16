De nouvelles promotions viennent d’être mises en ligne sur le Nintendo Switch eShop nord-américain. Cette vague de réductions inclut notamment plusieurs jeux proposés à leur prix le plus bas à ce jour, parmi lesquels Hob, The Last Spell et Tomb Raider 4-6 Remastered.

Parmi les titres mis en avant dans cette sélection figure également Across the Grooves proposé à 4,24 dollars au lieu de 16,99 dollars, ainsi que Advanced V.G. Saturn Tribute à 5,99 dollars contre 14,99 dollars auparavant. AI: The Somnium Files tombe pour sa part à 3,99 dollars au lieu de 19,99 dollars, tandis que AK-xolotl passe à 5,69 dollars contre 18,99 dollars.

Plusieurs productions d’éditeurs majeurs bénéficient également de remises importantes. La trilogie Arkham est représentée avec Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight, chacun proposé à 9,99 dollars. Dans un registre différent, Blasphemous passe à 9,89 dollars, tandis que Brok the InvestiGator est affiché à 7,99 dollars.

Les amateurs de jeux narratifs et d’enquêtes peuvent se tourner vers la série Danganronpa: Trigger Happy Havoc disponible à 1,99 dollar, accompagnée de Danganronpa 2: Goodbye Despair à 4,49 dollars et Danganronpa V3: Killing Harmony à 8,99 dollars. Le titre expérimental Cultist Simulator atteint également 1,99 dollar, tout comme Dungeon of the Endless.

Du côté des productions indépendantes et des expériences marquantes, plusieurs jeux bénéficient de réductions importantes. Inside est proposé à 2,49 dollars, Limbo tombe à 1,99 dollar et Lunark passe à 3,99 dollars. Dans un registre similaire, Ori and the Blind Forest est affiché à 4,99 dollars et Ori and the Will of the Wisps à 7,49 dollars.

Plusieurs licences populaires profitent également de promotions significatives. Mortal Kombat 11 est proposé à 9,99 dollars, One Piece: Pirate Warriors 4 descend à 4,79 dollars et Samurai Shodown tombe à 7,49 dollars. Les jeux coopératifs ne sont pas en reste avec Overcooked à 3,99 dollars et Overcooked: All You Can Eat à 11,99 dollars.

Du côté des licences LEGO, plusieurs titres sont également concernés par cette nouvelle vague de promotions. LEGO DC Super-Villains passe à 5,99 dollars, LEGO Marvel Super Heroes 2 à 4,49 dollars, LEGO The Incredibles à 5,99 dollars et LEGO Worlds à 2,99 dollars.

Les amateurs de RPG et de stratégie peuvent également profiter de plusieurs réductions notables avec Front Mission 1st: Remake à 8,74 dollars, Front Mission 2: Remake à 11,89 dollars et Front Mission 3: Remake à 17,49 dollars. Master Detective Archives: Rain Code est quant à lui proposé à 29,99 dollars.

Enfin, les fans d’action et d’aventure peuvent se tourner vers Oddworld: Soulstorm à 9,99 dollars, TMNT: Splintered Fate à 7,49 dollars ou encore The Last Faith à 12,59 dollars. Les compilations rétro et remasters sont également représentés avec Tomb Raider 1-3 Remastered et Tomb Raider 4-6 Remastered, tous deux affichés à 14,99 dollars.

Tableau des promotions