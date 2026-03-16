Capcom a annoncé que Resident Evil Requiem, sorti le 27 février 2026, a dépassé les 6 millions d’unités vendues dans le monde. Il s’agit du titre de la série à avoir atteint ce cap le plus rapidement de toute son histoire.

Le jeu avait déjà franchi la barre des 5 millions de ventes dès sa première semaine d’exploitation. Le million supplémentaire a été écoulé au cours des deux semaines suivantes, témoignant d’un rythme qui, s’il a naturellement ralenti, reste solide. Dans le classement interne à la franchise, Requiem se positionne actuellement au huitième rang des meilleures ventes de la série, entre Resident Evil 5 et ses 10 millions d’unités et le remake du premier Resident Evil et ses 5,10 millions.

Resident Evil Requiem est le dernier opus d’une franchise qui mise sur des visuels photoréalistes et une immersion poussée. Le titre articule son expérience survival horror autour de deux protagonistes, jouant sur l’équilibre entre tension et action. Pour prolonger la durée de vie du jeu, Capcom a confirmé plusieurs ajouts à venir : le directeur Koshi Nakanishi a annoncé qu’une extension scénaristique est en cours de développement, un mode photo sera prochainement intégré, et un minijeu est attendu pour le mois de mai. Les fans espèrent qu’il s’agira du mode Mercenaires, mais rien n’a été officiellement confirmé à ce stade.

La franchise fête par ailleurs son 30e anniversaire le 22 mars 2026. Pour l’occasion, Capcom prépare plusieurs initiatives : une collaboration entre Universal Studios Japan et Resident Evil Requiem en 2026, ainsi que des concerts orchestraux au Japon, aux États-Unis et en Europe. Du côté des amiibo, Capcom prévoit de lancer des figurines Grace et Leon le 30 juillet 2025. Chacune débloquera des skins cosmétiques pour les armes du jeu. Enfin, Capcom poursuit son calendrier de sorties avec Pragmata, attendu le 17 avril sur Switch 2, PC, PS5 et Xbox Series X|S, et dont une démo gratuite est déjà disponible.