L’éditeur CFK et le développeur DeerFarm ont annoncé Shikhondo: Blue Pieta sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Aucune fenêtre de sortie n’a été précisée pour ces plateformes. Le jeu sera disponible en anglais, japonais, coréen, chinois traditionnel et chinois simplifié.

Troisième épisode d’une franchise née en 2017 avec Shikhondo: Soul Eater — premier jeu de DeerFarm — et poursuivie avec Shikhondo: Youkai Rampage sorti sur Steam en avril 2024 puis sur Nintendo Switch en mai 2025, Shikhondo: Blue Pieta introduit un changement de format inédit pour la série : le passage du défilement vertical au défilement horizontal. Les précédents épisodes reposaient en effet sur un layout vertical, et cette transition latérale constitue une première dans l’histoire de la franchise.

Le scénario transporte l’action dans une ville au-delà de l’océan. Une apprentie faucheusse a traversé la mer sur la piste d’un yokai inconnu. Dans cette même ville, une chasseuse de vampires combat seule dans l’obscurité depuis des années. Leur rencontre déclenche un nouveau conflit, réunissant deux personnages issus de mondes radicalement différents.

Sur le plan du gameplay, le système Soul Collect — mécanique signature de la série — fait son retour dans une forme évoluée. Le principe reste le même : frôler les balles ennemies au plus près pour remplir une jauge, puis la déclencher afin de convertir les projectiles en bonus de score et doubler le multiplicateur. Un équilibre risque-récompense qui constitue le cœur de l’expérience. Le jeu proposera plusieurs modes dont Arcade, Hardcore et Boss Rush. Des doublages intégraux sont également prévus, avec des détails sur le casting vocal à venir dans les prochaines semaines. Shikhondo: Blue Pieta prendra en charge les résolutions ultra-larges jusqu’au format 32:9.

« Shikhondo: Blue Pieta prend la série dans une direction audacieuse et nouvelle, du format en défilement latéral à tout ce qui y est intégré », ont déclaré conjointement Chang-sig Koo, PDG de CFK, et Young-jin Ko, PDG de DeerFarm.