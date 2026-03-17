Edglrd et Quicktequila ont annoncé la sortie de Tamashika sur Nintendo Switch, prévue pour le 10 avril 2026.

Tamashika est un jeu de tir à la première personne frénétique dans lequel le joueur incarne un esprit errant armé d’un seul pistolet semi-automatique et d’une lame tanto. L’aventure plonge dans une transe psychédélique de couloirs changeants, générés de manière procédurale et peuplés de pièges et d’ennemis conçus pour pousser le joueur toujours plus profondément vers un état de flow.

Le cœur du gameplay repose sur une mécanique volontairement minimaliste : une arme, une lame, aucune configuration de chargement. Les actions disponibles — esquive éclair, parade et tir — demandent maîtrise et concentration pour percer l’illusion du chaos et trouver le rythme de chaque session. L’aspect visuel mise sur une esthétique onirique et psychédélique, avec des animations dessinées à la main dans un style arc-en-ciel vivant et coloré.

La structure des niveaux repose sur un système de labyrinthe quotidien : environ 300 pièces uniques sont assemblées chaque jour selon un schéma fixe pour générer un nouveau niveau inédit, truffé de bifurcations, de pièges, d’ennemis et de surprises. Un classement en ligne permet aux joueurs de comparer leurs performances et de s’affronter autour du parcours du jour.