Nintendo a annoncé le déploiement de la mise à jour 11.1.0 de Splatoon 3 dans la nuit du 18 au 19 mars 2026. Elle s’applique aussi bien sur Nintendo Switch que sur Nintendo Switch 2. Le patch se concentre sur deux axes principaux : l’équilibrage des armes en multijoueur et une refonte du système de matchmaking des matchs X.

Du côté des armes principales, plusieurs ajustements sont au programme. Le Lanceur spatial et le Lanceur spatial Aroz voient la vitesse de leurs tirs augmentée d’environ 25 % sans modification de la distance de vol. Le Flexi-rouleau et sa variante alu bénéficient d’un ajustement du taux de diminution des dégâts en fonction de la distance pour les attaques verticales, leur permettant d’infliger 50 dégâts à une distance supérieure. La famille des Épinceaux brosse — brosse nuancé, brosse stellapex et Pinceau d’Ordre — profite d’une réduction d’environ 10 % de la consommation d’encre lors du mouvement. Le Bimbamboum Mk I et Mk II gagnent environ 13 % de vitesse de déplacement en charge ou au tir. Le Bassineur et le Bassineur chic voient leurs dégâts passer de 30,0 à 32,0. Le Double ignifugeur et sa variante modifiée réduisent d’environ 1/30e de seconde le temps de récupération après une super roulade. Les Para-encre XL, Sorella et CRM-A consomment environ 23 % d’encre en moins au lancement du parapluie. En revanche, le Dynamo-rouleau et ses variantes tesla et galapex sont légèrement nerfés : l’effet de la réduction de consommation d’encre liée au bonus encrémenteur (pr.) est atténué.

Côté armes spéciales, l’Ultra-tamponneur est légèrement affaibli avec une réduction d’environ 10 % du rayon de la zone de dégâts à 220,0 lors de l’explosion au point d’impact. Les points requis pour déclencher certaines spéciales évoluent également : le Liquidateur et ses répliques passent de 210 à 200 points, tandis que le Marqueur léger, le Proxiblaster Néo, l’Éclablaster et ses variantes, le Turboblaster pro chic, le Dynamo-rouleau, l’Épinceau nuancé, le Bagigeonneur, le Double moucheteur et le Double encreur voient tous leurs seuils augmenter de 10 points.

Le matchmaking des matchs X fait l’objet d’une refonte plus profonde. Plutôt que de rassembler des joueurs ayant un X Power similaire à un instant donné, le système cherchera désormais à réunir des joueurs dont le X Power final sera probablement similaire après accumulation de matchs, ce qui doit limiter les affrontements déséquilibrés en début de saison ou juste après les calculs. Lorsque le matchmaking prend du temps, les critères de niveau similaire seront progressivement assouplis, tout en maintenant une symétrie de niveau entre les deux équipes — y compris dans les fuseaux horaires et régions peu peuplés. Dans la Division OculR, les joueurs sous 2000,0 de X Power et ceux à 2000,0 ou plus pourront désormais être mis en opposition. Enfin, le système d’association des armes est modifié pour que les joueurs affrontent plus fréquemment des armes correspondant à leur portée préférée, quel que soit leur groupe, réduisant ainsi la probabilité de toujours tomber sur des armes de portée systématiquement plus longue ou plus courte.

Nintendo précise que la prochaine mise à jour portera sur des modifications de l’équilibrage des combats.

Mise à jour 11.1.0 annoncée pour Splatoon 3

Tous les changements s’appliquent sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Changements dans les modes multijoueur

Armes principales

Les spécifications de certaines armes principales ont changé.

Lanceur spatial / Lanceur spatial Aroz

Augmentation de la vitesse des tirs d’environ 25 % sans modification de la distance de vol.

Flexi-rouleau / Flexi-rouleau alu

Le taux de diminution des dégâts en fonction de la distance a été ajusté pour les attaques verticales, leur permettant d’infliger 50,0/100,0 dégâts à une distance supérieure à celle d’auparavant.

Épinceau brosse / Épinceau brosse nuancé / Épinceau brosse stellapex / Pinceau d’Ordre (réplique)

Réduction d’environ 10 % de la quantité d’encre consommée lors du mouvement du pinceau.

Bimbamboum Mk I / Bimbamboum Mk II

Vitesse de déplacement augmentée d’environ 13 % lors de la charge ou du tir.

Bassineur / Bassineur chic

Dégâts augmentés de 30,0 à 32,0.

Double ignifugeur / Double ignifugeur modifié

Le temps entre l’exécution d’une super roulade et la possibilité d’effectuer une autre action a été réduit d’environ 1/30e de seconde.

Para-encre XL / Para-encre XL Sorella / Para-encre XL CRM-A

Réduction de la quantité d’encre consommée lors du lancement du parapluie d’environ 23 %.

Dynamo-rouleau / Dynamo-rouleau tesla / Dynamo-rouleau galapex

L’effet de la réduction de la consommation d’encre lorsque le bonus encrémenteur (pr.) est équipé a été atténué.

Armes spéciales

Les spécifications de certaines armes spéciales ont changé.

Ultra-tamponneur

Diminution d’environ 10 % du rayon de la zone de dégâts de 220,0 de l’explosion au point d’impact lors du lancer du tamponneur.

Modifications des points requis pour les armes spéciales

Arme Avant Après Liquidateur

Lanceur héroïque (réplique)

Lanceur d’Ordre (réplique) 210 200 Marqueur lourd 180 190 Marqueur léger 200 210 Proxiblaster Néo 180 190 Éclablaster

Éclablaster modifié 180 190 Turboblaster pro chic 190 200 Dynamo-rouleau 190 200 Épinceau nuancé 180 190 Bagigeonneur

Bagigeonneur d’Ordre (réplique) 200 210 Double moucheteur 170 180 Double encreur

Arme double d’Ordre (réplique) 190 200

Changements dans les matchs X

Le matchmaking a été modifié afin que, plutôt que de faire s’affronter des joueurs ayant un X Power similaire à un moment donné , ce soient désormais les joueurs dont le X Power final deviendra probablement similaire après avoir accumulé des matchs qui soient choisis pour s’affronter.

Les systèmes de matchmaking et de répartition des équipes ont été ajustés pour réduire les risques d’écart de niveau entre les équipes, même dans les fuseaux horaires ou les régions où il y a peu de joueurs.

Dans la Division OculR, les joueurs ayant un X Power inférieur à 2000,0 et ceux ayant un X Power de 2000,0 ou plus peuvent désormais être choisis pour s’affronter.

Le système de matchmaking a été modifié afin de permettre des affrontements avec une plus grande variété d’armes : au lieu de regrouper les armes par catégories, le système privilégie les affrontements entre joueurs de portées préférées similaires, réduisant ainsi la probabilité de se retrouver systématiquement opposé à des armes à plus longue (ou plus courte) portée.

Détails des modifications du matchmaking

Pour les matchs X, nous avons modifié les systèmes de matchmaking et de répartition des équipes.

Critère de puissance : Plutôt que de simplement rassembler des joueurs avec des X Powers similaires à un instant T, le système rassemble désormais des joueurs dont le X Power final sera vraisemblablement proche après un certain nombre de matchs. Cela rend les matchs extrêmes moins probables, même en début de saison ou juste après les calculs de puissance. Gestion des temps d’attente : Lorsque le matchmaking prend du temps, les critères de « niveaux similaires » sont progressivement assouplis. Cependant, nous avons modifié ces critères et la répartition des équipes pour maintenir un équilibre symétrique entre les deux équipes, même dans les régions moins actives. Association des armes : Auparavant, les armes étaient divisées en groupes, et le système appariait le plus souvent des armes du même groupe. Désormais, les joueurs affrontent plus fréquemment des armes correspondant à leur portée préférée, quel que soit leur groupe d’origine, afin d’éviter les confrontations répétées avec des armes toujours plus longues ou plus courtes.

Équilibrage multijoueur et perspectives

Cette mise à jour se concentre sur l’équilibrage du matchmaking et du mode multijoueur.

En ce qui concerne l’équilibrage multijoueur, nous nous sommes basés sur les données de combat de la version 11.0.0 :

Pour les armes qui avaient été améliorées dans la version 11.0.0 ou qui ont été fortement affectées par les changements du système de combat, nous avons légèrement réduit leurs performances lorsque les données montraient un impact trop important.

Pour certaines armes qui n’ont pas beaucoup bénéficié des changements du système de combat, nous avons apporté des améliorations mineures pour les rendre plus faciles à manier.

La prochaine mise à jour portera sur des modifications de l’équilibrage des combats.