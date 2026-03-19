Poncle et Nosebleed Interactive ont annoncé la date de sortie de Vampire Crawlers : The Turbo Wildcard from Vampire Survivors. Le spin-off du célèbre roguelite sera disponible le 21 avril 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series, et PC via Steam et le Microsoft Store, au prix de 9,99 $ / 9,99 € / 9,99 £ / 1 200 ¥. Des versions iOS et Android suivront ultérieurement.

Annoncé en novembre dernier avec une simple fenêtre de lancement en 2026, le jeu avait alors suscité la curiosité des fans de Vampire Survivors. Vampire Crawlers transforme la formule de son prédécesseur — un jeu ayant valu à Poncle pas moins de trois prix BAFTA — en un dungeon crawler au tour par tour à base de cartes, avec des éléments roguelite. Le joueur construit des decks, explore des donjons familiers sous un angle inédit et enchaîne des combos aux effets potentiellement dévastateurs.

Le cœur du gameplay repose sur un système de jeu de cartes en ordre croissant de mana : chaque étape multiplie l’effet de la carte suivante, et l’utilisation de jokers permet d’étendre la pile indéfiniment. La progression passe par l’accumulation d’expérience pour débloquer de nouvelles cartes, l’ouverture de coffres pour obtenir des gemmes de personnalisation et des bonus, et l’évolution des armes pour déclencher des cascades d’effets. Les donjons à plusieurs étages — dotés de murs fonctionnels, une rareté dans l’univers Vampire Survivors — regorgent de trésors et d’interactions uniques, et c’est la pelle qui permet de progresser vers l’étage suivant. Le rythme de jeu est laissé à la discrétion du joueur : tactique et posé, ou aussi frénétique que possible, le résultat restant dans les deux cas parfaitement précis.