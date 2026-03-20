Annapurna Interactive et Iridium Studios continuent de dévoiler leur RPG musical au tour par tour People of Note, attendu sur Nintendo Switch 2 le 7 avril 2026. À l’approche de la sortie, un nouvel extrait de chanson, “Spitting Image”, a été publié, offrant un aperçu supplémentaire de l’univers sonore du jeu. Ce clip met en lumière l’identité musicale du titre, qui repose sur un mélange de genres, de mashups et de performances vocales stylisées.

Dans People of Note, les joueurs incarnent Cadence, une jeune chanteuse pop déterminée à faire ses preuves. Après avoir été écartée du Noteworthy Song Contest, elle comprend que son numéro solo ne suffira pas à convaincre les juges. Cette défaite marque le début d’un voyage initiatique à travers le monde de Note, où elle devra recruter des musiciens venus de régions variées.

Un voyage musical à travers des villes emblématiques

Cadence traverse plusieurs lieux inspirés de genres musicaux distincts :

Durandis , la Rock City

, la Rock City Lumina , la cité EDM

, la cité EDM et d’autres régions encore non dévoilées

Chaque zone apporte de nouveaux personnages, de nouveaux styles et de nouvelles mécaniques musicales.

Un système de combat unique basé sur les genres musicaux

Le gameplay repose sur un système de combat au tour par tour, enrichi par les talents des membres du groupe. Plus Cadence recrute de musiciens, plus elle débloque de possibilités :

• Changer de genre musical en plein combat

Rock, EDM, pop… chaque style modifie les capacités disponibles.

• Créer des mashups

Les joueurs peuvent fusionner les genres pour produire des attaques hybrides, adaptées aux forces de leur équipe.

• Exploiter les compétences uniques de chaque musicien

Chaque membre apporte un style, un rôle et des capacités spécifiques.

Ce système fait de chaque affrontement une composition musicale stratégique, où le choix du genre devient aussi important que le choix des actions.

People of Note ne se limite pas aux combats. Le jeu intègre également :

des puzzles environnementaux ,

, des phases d’exploration ,

, des donjons à parcourir,

ce qui enrichit l’expérience et diversifie le rythme de l’aventure. Cette alternance entre musique, stratégie et exploration vise à créer un RPG complet, accessible et original.