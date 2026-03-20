NIS America, Inc. a le plaisir d’annoncer son partenariat avec IKINAGAMES Co., Ltd. pour la publication d’un tout nouveau RPG, Starbites, qui sortira le 21 mai 2026 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam. Les versions physiques PlayStation 5 et Nintendo Switch seront distribuées en France par Microids Distribution France.

Rejoignez Lukida et ses alliés pour découvrir la vérité enfouie sous les sables de Bitter !

Enfourchez votre Motorbot et partez vers la liberté dans ce tout nouveau RPG, Starbites ! Sur Bitter, une planète désertique ravagée par les séquelles d’une guerre interstellaire, une jeune récupératrice nommée Lukida rêve de s’évader vers les étoiles. Mais une attaque soudaine menée par un robot géant déclenche une série d’événements qui bouleverseront à jamais sa vie et le destin de Bitter.

Explorez les vastes paysages de Bitter à bord de votre Motorbot et combattez pour la victoire dans un système de combat en tour par tour facile à prendre en main et gratifiant à maîtriser. Constituez votre équipe, équipez vos Motorbots avec du matériel puissant et partez à l’aventure dans les déserts de Bitter ! Quelque part sous les dunes, la vérité sur les événements survenus il y a 45 ans vous attend…

Caractéristiques

Brisez vos ennemis : Apprenez les faiblesses de vos adversaires, puis brisez leur garde et infligez des dégâts dans un gameplay RPG classique en tour par tour, facile à prendre en main et difficile à lâcher. Utilisez le Driver’s High pour prendre des tours supplémentaires et renverser la situation !

Apprenez les faiblesses de vos adversaires, puis brisez leur garde et infligez des dégâts dans un gameplay RPG classique en tour par tour, facile à prendre en main et difficile à lâcher. Utilisez le Driver’s High pour prendre des tours supplémentaires et renverser la situation ! Envolez-vous avec votre Motorbot : Chaque personnage possède un Motorbot personnel, adapté à sa personnalité et à son style de combat. Lukida pilote un robot équipé d’un lance-pierre, tandis que Gwendoll roule sur une moto volante flashy.

Chaque personnage possède un Motorbot personnel, adapté à sa personnalité et à son style de combat. Lukida pilote un robot équipé d’un lance-pierre, tandis que Gwendoll roule sur une moto volante flashy. Des secrets sous les dunes : Les sables de Bitter cachent de nombreux secrets. Découvrez la vérité dans cette histoire poignante de regrets, de vengeance et de pardon.

STARBITES sortira le 21 mai 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 (Nintendo Switch 2 Edition), PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC !