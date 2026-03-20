Nightdive Studios vient de déployer la version 2.1 de System Shock, baptisée « Parity Patch », avec pour objectif d’aligner les performances, le contenu et les fonctionnalités sur l’ensemble des plateformes. Les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 sont les principales bénéficiaires de cette mise à jour, avec des améliorations significatives de stabilité, de rendu visuel et de performances.

Sur Nintendo Switch, le jeu tourne désormais jusqu’à 900p en mode téléviseur et jusqu’à 720p en mode portable, avec résolution dynamique et un objectif de 30 images par seconde. La version Nintendo Switch 2 monte nettement la barre : 1440p à 60fps en mode téléviseur et 1080p à 60fps en mode portable. La version Switch 2 bénéficie en outre de fonctionnalités spécifiques à la plateforme, dont le support de la souris Joy-Con 2 et la visée gyroscopique améliorée.

Justin Khan, producteur chez Nightdive Studios, a accompagné la sortie du patch d’une déclaration sobre mais marquante : « La version 2.1, le ‘Parity Patch’, marque presque dix ans depuis le début du projet de remake de System Shock. Ce patch représente d’innombrables leçons apprises, le dévouement d’une équipe petite mais déterminée, et notre engagement à affiner l’expérience sur chaque plateforme. »

System Shock est un remake fidèle du jeu de science-fiction de 1994, combinant le gameplay original avec des visuels HD, des contrôles mis à jour, une interface revue et une bande-son et des effets sonores retravaillés. Le joueur incarne un Hacker — masculin ou féminin au choix — confronté aux pièges, énigmes et créatures hostiles de la station Citadelle, toutes sous le contrôle de l’IA antagoniste SHODAN.

Le jeu est disponible au prix de 39,99 $ sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, avec cross-buy entre les deux plateformes. Il est également proposé sur PC via Steam, Epic Games Store, GOG et Humble Store, ainsi que sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.