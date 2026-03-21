Une tendance préoccupante commence à se dessiner sur le Nintendo eShop européen : les propriétaires de jeux Nintendo Switch résidant dans les territoires PAL — Europe, Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande — se retrouvent exclus de certaines remises propriétaires et mises à jour gratuites vers la version Switch 2, des avantages pourtant disponibles dans d’autres régions.

Le premier cas documenté concerne Yooka-Replaylee, dont l’éditeur n’a pas accordé la remise de 30 % habituellement proposée aux propriétaires du Yooka-Laylee original sur Nintendo Switch dans les territoires PAL. La justification avancée par l’éditeur reposait sur le fait que l’eShop européen ne supporterait pas les remises propriétaires pour des jeux disposant de SKU différents — Yooka-Replaylee étant techniquement référencé comme un jeu distinct de Yooka-Laylee. Cet argument est cependant contredit par plusieurs exemples concrets : Hogwarts Legacy, Yakuza Kiwami et Skyrim Anniversary Edition sont tous des titres dont la version Switch 2 constitue un SKU séparé de la version Switch, et pourtant tous trois proposent des remises propriétaires ou même des mises à jour gratuites accessibles depuis l’eShop européen.

Le second cas implique Aspyr et Tomb Raider 1-3 Remastered. L’éditeur avait promis une mise à jour gratuite vers la version Switch 2 pour les propriétaires de la version Switch originale, annoncée pour le 18 mars. Au 20 mars, cette mise à jour restait absente de l’eShop européen, sans qu’Aspyr n’ait communiqué la moindre explication sur cette exclusion.

La communauté craint que le silence d’Aspyr ne se solde par le même argument que celui avancé par l’éditeur de Yooka-Replaylee — un argument désormais démontré comme factuellement inexact au regard des précédents cités. L’enjeu dépasse ces deux cas isolés : si ces pratiques ne sont pas contestées, d’autres éditeurs pourraient être tentés de faire payer aux joueurs européens ce que le reste du monde obtient gratuitement ou à prix réduit.

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