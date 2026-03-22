Jupiter Corporation a annoncé PICROSS S KONAMI ANTIQUES Edition sur Nintendo Switch. Le titre sera disponible exclusivement en version dématérialisée sur le Nintendo eShop le 30 avril 2026, au prix de 17,99 $ / 17,99 € / 16,19 £ / 1 800 ¥. Une démo et la page eShop du jeu seront accessibles dès le 16 avril.

Ce nouveau volet de la série Picross S est le fruit d’une collaboration avec Konami Digital Entertainment, mettant en vedette des personnages et univers issus de plus de 80 titres rétro de l’éditeur japonais. Les franchises représentées couvrent un large spectre de genres, des séries emblématiques comme Castlevania, Contra, Gradius et TwinBee jusqu’aux jeux de sport et aux simulations de rencontres, en passant par Ganbare Goemon. Chaque propriété intellectuelle a été retranscrite sous forme de puzzles en pixel art.

Le contenu du jeu comprend 150 puzzles en mode Picross, 150 en mode Mega Picross, 30 en mode Color Picross, 5 en mode Clip Picross (avec 200 pièces, 40 par puzzle) et 5 puzzles en mode Extra reproduisant des scènes marquantes de l’histoire de Konami sous un format élargi. Un mode Time Attack propose 30 puzzles Picross soigneusement sélectionnés, dans lesquels les personnages réagissent aux contrôles du joueur. Une nouvelle fonctionnalité Music Player permet par ailleurs d’écouter les musiques des puzzles — tirées du catalogue Konami — en dehors des sessions de jeu.