Le studio indépendant Petoons Studio annonce le report de la sortie de Dracamar sur PC et consoles. Initialement prévu pour une sortie imminente, le jeu accusera un retard en raison de problèmes techniques, bien que l’équipe confirme une sortie dans les prochaines semaines. « Nous voulons nous excuser auprès de la communauté pour ce délai, et tenons à confirmer notre engagement à livrer le meilleur produit possible aux joueurs. Toute l’équipe travaille très dur pour que tous les publics puissent profiter de Dracamar le plus tôt possible », déclare Sergio García, CEO et cofondateur de Petoons Studio.

Dracamar est un platformer 3D dont l’inspiration puise dans les classiques de la fin des années 90 et du début des années 2000. L’aventure se déroule dans un archipel d’îles méditerranéennes, où les joueurs devront affronter le roi Crad, un dragon maléfique qui cherche à conquérir le monde. L’objectif est de parcourir les îles, libérer les créatures appelées Okis, collecter des Moki-balls et utiliser leur énergie pour reconstruire les ponts reliant les îles entre elles. Le jeu met en avant des valeurs positives et une expérience accessible, articulée autour de la vie en harmonie avec la nature, de l’amitié, de la générosité et de la solidarité.

Le titre propose trois personnages jouables — Caliu, Foc et Espurna — ainsi qu’un compagnon nommé Iko, un Oki particulier qui accompagne le joueur tout au long de l’aventure et l’aide à combattre grâce à ses pouvoirs magiques. Le contenu comprend 15 niveaux réguliers et 5 niveaux bonus, parsemés d’ennemis, de pièges, de défis et de puzzles, ainsi que 7 boss de fin uniques. Des médailles cachées, des défis et des objets à collecter viennent compléter l’expérience, conçue pour séduire les joueurs de tous âges et de tous niveaux.

Aucune nouvelle date de sortie précise n’a été communiquée pour Dracamar sur PC et consoles, mais Petoons Studio assure que le jeu arrivera dans les prochaines semaines.