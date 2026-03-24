Grimoire Groves trouve enfin sa date de sortie sur Nintendo Switch : le rogue-lite d’exploration de donjons sera disponible sur l’eShop dès le 26 mars. La version boîte, en revanche, ne dispose pas encore d’une date annoncée.

Dans Grimoire Groves, les joueuses incarnent des sorcières qui emménagent dans une forêt légendaire censée abriter de nombreuses plantes et créatures magiques. À leur arrivée, elles constatent que quelque chose ne va pas : seules quelques créatures végétales subsistent, et les esprits de la forêt ont disparu. C’est à elles que reviendra la mission de restaurer les Grimoire Groves et de rendre à la forêt sa splendeur d’antan, à coups de dévouement, de recherche et de magie.

Le cœur du gameplay repose sur la culture de créatures végétales magiques. L’exercice demande un contrôle précis de la magie, des réflexes, une gestion rigoureuse des emplacements de plantation et une compréhension des besoins de chaque plante pour en récolter les fruits. En parallèle, les joueuses devront débloquer leurs formules magiques, remplir leur grimoire et maîtriser l’équilibre entre les quatre éléments, en combinant les sorts pour forger leur propre style de jeu.

La progression implique également de retrouver les esprits légendaires de la forêt et de leur offrir un foyer dans le chalet de base. Décorer cet espace permet de renforcer les pouvoirs magiques des esprits comme ceux de la sorcière elle-même. Le jeu propose aussi de fabriquer et collecter des objets magiques, de se lier d’amitié avec des personnages uniques et excentriques, et de percer le mystère des légendaires chaussettes Arc-en-Ciel — l’objet au cœur de ce qui a perturbé l’équilibre de la forêt magique.

Grimoire Groves sera donc disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch à partir du 26 mars, tandis que les amateurs de version physique devront patienter encore un peu.