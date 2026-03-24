Serenity Forge, en partenariat avec le distributeur indépendant espagnol Tesura Games, annonce la sortie physique de Keylocker: Turn Based Cyberpunk Action sur Nintendo Switch et PlayStation 5. Le jeu sera disponible en édition Standard et en édition Collector en 2026, sans date précise encore communiquée.

Keylocker est un JRPG rythmique au tour par tour d’inspiration cyberpunk, dont les références assumées sont la série Mario & Luigi RPG et Chrono Trigger. Le joueur incarne B0B0, chanteuse et auteure-compositrice évoluant sur la planète Saturne en l’an 801, où la musique est interdite depuis 141 ans. B0B0 est une Doppelganger, un être humain parfait conçu pour obéir à la caste à laquelle il est assigné — mais elle n’est pas tout à fait de cet avis. Au cœur d’une révolution contre les satellites saturniens, elle constitue un groupe illégal et cherche à percer la vérité derrière l’essence de la musique : le Keylocker.

Le système de combat combine tour par tour classique et exécution en temps réel : le joueur doit viser ses tirs, chronométrer ses attaques, parer et bloquer les ennemis en cadence, à la manière d’un jeu de rythme. La musique sert également de ressource stratégique, l’électricité qu’elle génère pouvant être redirigée en attaque ou en défense selon les besoins. Le jeu ne comporte aucune rencontre aléatoire, les combats s’intégrant directement dans le monde à la manière de Chrono Trigger. Chaque classe dispose de son propre arbre de compétences et de son propre scénario, les choix du joueur influençant le cours de l’histoire avec plusieurs fins possibles. Un mini-jeu musical, Music Show, permet de jouer avec son groupe, avec des compositions signées Elektrobear (Momodora, Virgo Versus The Zodiac) et des paroles de Psamathes. La personnalisation des personnages passe par un large choix d’équipements et de compétences, complété par des Talents débloquables grâce aux clés récoltées sur les ennemis éliminés.

L’édition Standard comprend une feuille d’autocollants originale et un ticket de téléchargement de la bande-son originale. L’édition Collector ajoute à cela un CD de la bande-son originale, un pin magnétique à l’effigie de B0B0, un poster double face, un acrylic stand « B0B0 chantant », ainsi qu’une boîte collector premium.

Aucune date de sortie précise n’a été annoncée pour les versions physiques de Keylocker: Turn Based Cyberpunk Action, attendues courant 2026 sur Nintendo Switch et PlayStation 5.