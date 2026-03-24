Tous les combats compétitifs des Championnats du Jeu Vidéo se dérouleront dans Pokémon Champions, dès le lancement de l’application sur consoles Nintendo Switch, le 8 avril 2026.

Afin de permettre aux évènements en personne de se dérouler sans encombre, les Championnats Régionaux d’Indianapolis seront les premiers évènements en personne officiels des Championnats à utiliser exclusivement Pokémon Champions en tant que plateforme pour l’intégralité de la compétition. Cet évènement se déroulera du 29 au 31 mai, et les inscriptions ouvriront le 1er avril.

Pokémon Champions servira par la suite de plateforme aux évènements majeurs, y compris les Championnats Internationaux d’Amérique du Nord du 12 au 14 juin et les Championnats du Monde Pokémon du 28 au 30 août.

Règlement et format

Pour les compétiteurs et compétitrices du Jeu Vidéo, le règlement I sera de retour dès le 1er avril. Ce règlement sera effectif tant que les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront utilisés comme plateformes pour les compétitions. Le nouveau règlement M-A entrera en vigueur lors des Championnats Régionaux d’Indianapolis.

Veuillez consulter les annonces en jeu pour plus d’informations sur le règlement M-A et sur le format qui sera utilisé après la sortie de Pokémon Champions.

Premiers évènements Pokémon Champions

Les compétiteurs et compétitrices n’auront pas besoin d’attendre les Régionaux d’Indianapolis pour participer à un évènement officiel Pokémon Champions. En effet, le Défi Mondial I aura lieu du 1er au 4 mai sur Pokémon Champions et sera soumis au règlement M-A. Contrairement aux Défis Mondiaux habituels, cette compétition ne permettra pas de remporter de Championship Points dans les régions gérées par TPCi.

Pokémon Champions sera également utilisé pour les évènements annexes des Championnats Régionaux d’avril et de mai. L’occasion pour vous de l’essayer dans un contexte compétitif. Veuillez noter que le format des évènements annexes n’est pas toujours similaire à celui des évènements principaux en cours ou à venir.

Dans les magasins

Si vous voulez essayer Pokémon Champions au plus vite dans un magasin près de chez vous, sachez que Pokémon Organized Play proposera des compétitions amicales n’octroyant pas de Championship Points à la sortie du jeu. Pokémon Champions sera nécessaire pour les tournois amicaux estivaux et les futurs évènements Organized Play. Il sera ensuite obligatoire pour tous les évènements octroyant des Championship Points de la saison 2027, qui démarrera le 1er septembre.

Préparez-vous pour la sortie de Pokémon Champions le 8 avril, et les nombreux évènements compétitifs sur cette nouvelle plateforme dans les mois à venir !