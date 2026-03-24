MOUSE: P.I. For Hire, le shooter en première personne hommage à l’âge d’or de l’animation, sera disponible en version boîte sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 le 10 juillet 2026. Les précommandes en format physique sont d’ores et déjà ouvertes, et le jeu sera localisé en français avec des sous-titres.

Dans ce titre au style « Rubber Hose » entièrement dessiné à la main en noir et blanc, les joueurs incarnent Jack Pepper, un ancien héros de guerre reconverti en détective privé. Depuis les théâtres d’opéra jusqu’aux égouts souterrains de la ville de Ratiburgo, Jack devra démêler une trame de crimes, de meurtres et de corruption. Troy Baker, connu notamment pour son rôle dans The Last of Us, prête sa voix au personnage principal dans la version originale.

Le gameplay mise sur un système de tir exigeant où le mouvement constant est au cœur de la survie : doubles sauts, course sur les murs, et un arsenal de plus d’une douzaine d’armes et équipements à l’esthétique cartoon, complété par des consommables pouvant renverser le cours d’un combat. Les niveaux adoptent une structure Metroidvania, avec une conception transversale encourageant l’exploration et l’utilisation de compétences de déplacement débloquables pour dénicher secrets et objets à collectionner. La bande-son originale, composée de jazz interprété par un orchestre big band, renforce l’atmosphère noir caractéristique du jeu. Sur Nintendo Switch 2, un mode exclusif permettra d’utiliser le Joy-Con pour viser de manière intuitive, baptisé « mode souris ».

Une édition collector est également prévue, contenant trois cartes postales inspirées des années 1930 représentant des lieux emblématiques de Mouseburg, une affiche recto-verso de 340 x 340 mm avec une carte de la ville d’un côté et un schéma du pistolet « Micer » de Jack Pepper de l’autre, 33 cartes de baseball à collectionner inspirées du mini-jeu présent dans le titre, un vinyle 7″ avec quatre pistes de la bande-son officielle dont un titre inédit signé par le duo electro-swing Caravan Palace, ainsi qu’une bande dessinée accompagnée de deux planches d’autocollants. Le tout est présenté dans un coffret premium, avec le jeu en version physique selon la plateforme choisie et l’intégralité du contenu de la Mouseburg Edition.

MOUSE: P.I. For Hire sera disponible le 10 juillet 2026 sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2.