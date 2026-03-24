Mesurez-vous à des Dresseurs et Dresseuses du monde entier aux côtés de Pokémon méga-évolués dotés de talents découverts récemment.



réparez-vous à des combats Pokémon plus intenses que jamais ! Pokémon Champions sort sur Nintendo Switch le mercredi 8 avril 2026. Le pack Pokémon Champions + Lot de Départ sera également disponible ce jour-là. Ce pack comprendra le jeu de base et s’accompagne d’avantages en jeu tels que des emplacements supplémentaires pour stocker vos Pokémon, une musique de combat supplémentaire et plus encore. Les utilisateurs et utilisatrices de Nintendo Switch 2 pourront télécharger une mise à jour du jeu sans frais qui leur permettra de profiter des combats avec des graphismes améliorés.

Dans Pokémon Champions, vous livrerez des combats similaires à ceux des précédents jeux Pokémon.Ces combats reposent sur les mécaniques de jeu emblématiques de Pokémon, comme les types, les talents et les capacités, vous permettant ainsi de mettre en place des stratégies élaborées et variées. Une version mobile de Pokémon Champions est également en préparation, et il sera possible de livrer des combats interplateformes sur Nintendo Switch et appareils mobiles.

De plus, Pokémon Champions sera compatible avec Pokémon HOME, ce qui permettra aux joueurs et joueuses de faire équipe avec certains Pokémon transférés depuis les jeux précédents et depuis Pokémon GO.



Méga-Méganium, Méga-Roitiflam et Méga-Aligatueur, tous trois découverts dans Légendes Pokémon : Z-A, figurent parmi les Pokémon présents dans Pokémon Champions. Après avoir méga-évolué, certains d’entre eux seront dotés dans Pokémon Champions de talents qu’ils n’ont jamais eus avant.



Grâce à Méga-Soleil, un talent découvert récemment, Méga-Méganium peut utiliser ses capacités comme si le soleil brillait, même si ce n’est pas le cas. Le talent Brise Moule permet à Méga-Roitiflam d’utiliser ses capacités en ignorant le talent des adversaires. Enfin, grâce à Peau Draconique, un autre talent découvert récemment, les capacités de type Normal de Méga-Aligatueur prennent le type Dragon et leur puissance est multipliée par 1,2.



Que vous visiez le sommet dans les combats classés ou que vous préfériez vous amuser sans pression lors de combats amicaux, ne manquez pas la sortie de Pokémon Champions sur Nintendo Switch le 8 avril !