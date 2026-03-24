L’éditeur CFK et le studio DeerFarm ont levé le voile sur de nombreux détails concernant Shikhondo: Blue Pieta, le nouveau shoot ’em up à défilement horizontal annoncé récemment pour Switch, Switch 2 et PC. À l’occasion de cette révélation, la page Steam du jeu a été ouverte et les premiers screenshots ont été publiés.

Troisième volet de la série après Shikhondo: Soul Eater et Shikhondo: Youkai Rampage, Blue Pieta constitue l’Acte 2 de la saga. L’action se déroule cette fois dans une grande ville contemporaine, avec des décors modernes minutieusement dessinés : centre-ville, parc d’attractions, station de métro… La chasse aux Youkai reprend, dans un environnement radicalement différent des épisodes précédents. Le jeu prendra en charge l’anglais, le japonais, le coréen, le chinois traditionnel et le chinois simplifié.

Le titre met en scène deux protagonistes jouables aux profils contrastés. Chae Woori est une étudiante ordinaire qui mène de front sa vie quotidienne et sa fonction de stagiaire messagère de la Mort. Layla, de son côté, est l’héritière d’une lignée de magiciens : en contrepartie des pouvoirs transmis par ses ancêtres, le temps s’est arrêté pour elle et son corps ne vieillit plus. Sister Maria est quant à elle présentée comme un personnage de type boss. Le casting vocal est assuré par des actrices issues de Bocchi the Rock! : Ikumi Hasegawa (Ikuyo Kita) pour Chae Woori, Yoshino Aoyama (Hitori Goto) pour Layla, et Sayumi Suzushiro (Nijika Ijichi) pour Sister Maria. Un doublage intégral est prévu pour l’ensemble du jeu, et des annonces supplémentaires concernant le casting sont attendues dans les prochaines semaines.

Sur le plan du gameplay, Shikhondo: Blue Pieta introduit le système « Soul Collect » : frôler les tirs ennemis permet de recharger une jauge d’âme, dont la libération en une seule fois décuple la puissance du personnage et ouvre la voie aux meilleurs scores. Le jeu propose également trois modes distincts — Arcade pour suivre l’histoire principale, Boss Rush pour enchaîner les affrontements contre des ennemis redoutables sans répit, et Custom Mode pour définir ses propres conditions de jeu. Le titre supporte par ailleurs les moniteurs ultra-wide au format 32:9.

Shikhondo: Blue Pieta est attendu sur PC via Steam dans la première moitié de 2026. Les versions PlayStation 5, Switch 2 et Switch arriveront dans un second temps, sans date précise annoncée pour l’instant.