Préparez-vous à rencontrer de nouveaux amis, à relever de nouveaux défis et à vivre de nombreuses surprises dans cette version enrichie de Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch 2.

Des expériences et des attractions captivantes attendent les joueurs au Royaume des Fleurs dans Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel, un titre attendu le 26 mars, exclusivement sur Nintendo Switch 2.

Situé dans une partie du Royaume des Fleurs qui vient juste d’être découverte, le parc Bellabel propose une multitude de nouvelles façons de jouer et d’activités à apprécier. L’aire de loisirs vous réserve de nombreux divertissements pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs*1 sur la même console, afin de jouer à 17 attractions différentes, en coopération ou en compétition sur la place du multijoueur local. Il sera également possible de se rendre à la place des salons de jeu pour profiter de six attractions en ligne*2 différentes pour 12 joueurs maximum, ou jusqu’à huit joueurs en mode sans fil local. Par ailleurs, la brigade Toad s’est installée au camp de base, où jusqu’à quatre joueurs peuvent rejoindre une partie en local pour relever ensemble des dizaines de défis spéciaux.

En plus de tout ce que le parc Bellabel a à offrir, la version Nintendo Switch 2 Edition de Super Mario Bros. Wonder propose des graphismes améliorés*3 et de nouvelles façons de suivre l’aventure principale. Les Terreurs de Bowser sont bien sûr de la partie, prêtes à semer le chaos. Elles ont dérobé les précieuses fleurs de Bellabel, et Mario et ses amis doivent se lancer à leur poursuite pour récupérer les trésors disséminés dans le Royaume des Fleurs ! En outre, il est désormais possible d’incarner Harmonie pour profiter du contenu disponible. Un autre joueur peut se joindre à la fête en tant que Luma allié, en utilisant les commandes classiques ou le mode souris pour voler dans les airs, récupérer des pièces et vaincre les ennemis sans subir de dégâts.

De plus, grâce au nouveau mode Coup de pouce, les joueurs qui découvrent les jeux Mario ou qui trouvent la difficulté excessive peuvent profiter de l’action à leur propre rythme. Quel que soit le personnage choisi, Mario et ses amis seront protégés des dégâts et des chutes dans le vide.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel vous réserve d’autres surprises, comme le nouvel objet super pot de fleur, les nouveaux doubles badges qui combinent les pouvoirs de deux badges, ainsi que des mystères à percer dans le parc Bellabel. Grâce à GameShare*4, jusqu’à quatre joueurs peuvent partager l’aventure principale, relever les défis du camp d’entraînement de la Brigade Toad ou profiter du mode multijoueur local de l’aire de loisirs avec un seul exemplaire du jeu.

Une mise à niveau pour le jeu*5 est disponible pour les joueurs qui possèdent déjà Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch. En achetant cette mise à niveau sur Nintendo Switch 2, les joueurs pourront accéder à toutes les nouvelles fonctionnalités et tous les modes de jeu.

Pour accompagner le lancement de Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel, trois nouveaux amiibo*6 rejoindront la fête : Mario éléphant, Poplin & Prince Florian, ainsi que Capitaine Toad.

En outre, vous pouvez désormais accueillir la bavarde fleur cancan chez vous dans la vie réelle pour animer votre quotidien. Il est possible de la laisser s’exprimer quand elle en a envie, ou d’appuyer sur son bouton pour la faire parler. La fleur cancan peut être configurée pour vous saluer au réveil ou vous souhaiter bonne nuit. Par ailleurs, elle tiendra compte de l’heure et de la météo, et n’hésitera pas à partager ces informations avec vous. La fleur cancan est disponible sur My Nintendo Store et chez certains revendeurs.

En outre, vous pouvez désormais accueillir la bavarde fleur cancan chez vous dans la vie réelle pour animer votre quotidien. Il est possible de la laisser s’exprimer quand elle en a envie, ou d’appuyer sur son bouton pour la faire parler. La fleur cancan peut être configurée pour vous saluer au réveil ou vous souhaiter bonne nuit. Par ailleurs, elle tiendra compte de l’heure et de la météo, et n’hésitera pas à partager ces informations avec vous. La fleur cancan est disponible sur My Nintendo Store et chez certains revendeurs.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel sortira le 26 mars, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Pour célébrer le 40e anniversaire de Super Mario Bros., cette édition propose des améliorations spécifiques à la Nintendo Switch 2 ainsi que de nombreuses expériences et attractions inédites. Une mise à niveau est disponible pour le jeu original sur Nintendo Switch.

*1 Le multijoueur requiert une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être requises.

*2 Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert une souscription payante.

*3 L’affichage des graphismes améliorés en mode TV nécessite un écran prenant en charge la définition 4K.

*4 Une console Nintendo Switch 2 est nécessaire pour lancer une session GameShare. Les joueurs qui reçoivent un jeu via GameShare ne peuvent y jouer que dans la session pour laquelle il a été partagé. Le jeu partagé ne sera plus jouable une fois la session de partage terminée.

*5 Un exemplaire du jeu Super Mario Bros. Wonder est nécessaire pour pouvoir utiliser cette mise à niveau. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Nintendo-Switch-2-Edition/Super-Mario-Bros-Wonder-Nintendo-Switch-2-Edition-Rendez-vous-au-parc-Bellabel-2915162.html

*6 Figurines amiibo vendues séparément.