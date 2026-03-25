Le nom FIFA fait son retour dans l’actualité vidéoludique avec FIFA Heroes, un jeu de football arcade free-to-play développé par le studio ENVER. Le titre sortira en premier sur iOS, Android et PC le 28 avril 2026, les versions Nintendo Switch, PlayStation et Xbox suivant peu après cette date. Une sortie pensée en amont de la Coupe du Monde FIFA 2026.

FIFA Heroes prend le contrepied total du football de simulation : des matchs à cinq contre cinq d’une durée de deux minutes, pensés pour des sessions rapides mais dotés d’une réelle profondeur compétitive. Le jeu assume pleinement son identité arcade, le développeur résumant sa philosophie ainsi : « il s’agit d’imprévisibilité, pas de simulation. » Les joueurs peuvent activer des capacités spéciales modifiant le cours des rencontres — dribble par téléportation, tirs enflammés ou tacles magnétiques. Les modes de jeu comprennent des matchs en ligne tête-à-tête, des ligues, des événements à durée limitée et des systèmes de progression saisonnière.

Le roster mélange légendes du football, stars contemporaines et personnages mythologiques. Diego Maradona figure en tête des icônes du passé, aux côtés de joueurs actuels comme Harry Kane, Eduardo Camavinga et Jordan Pickford. Mais le titre va plus loin en intégrant Thor, dieu nordique du tonnerre, et Sun Wukong, le Roi Singe issu de la mythologie chinoise, ainsi que les mascottes officielles de la Coupe du Monde FIFA 2026. Les matchs se déroulent notamment dans un stade fictif situé dans les barrios du Brésil. D’autres modes, personnages et fonctionnalités restent encore à dévoiler.

En tant que free-to-play, FIFA Heroes intègre des éléments de live service avec des passes saisonniers et des défis renouvelables, centrés sur les cosmétiques. ENVER précise toutefois que l’intégralité du contenu principal peut être obtenu en jouant, sans dépense obligatoire.