Le simulateur agricole horrifique débarque sur Switch, Switch 2, PlayStation 5 et PC

Nous sommes ravis d’annoncer que Village in the Shade (connu sous le titre Honogurashi no Niwa au Japon) sortira cet automne sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et PC. Le jeu est développé par le studio japonais Nippon Ichi Software, Inc., à qui l’on doit les célèbres franchises Disgaea et Phantom Brave.

Bienvenue à Kagatsu, un village de montagne japonais qui recèle bien des secrets. Dans cette toute nouvelle simulation agricole aux décors peints à la main, vous cultiverez vos champs, personnaliserez votre maison et vous lierez d’amitié avec un groupe de personnages aussi attachants qu’intrigants.

Détendez-vous au bord du ruisseau, contemplez les cerisiers en fleurs avec vos voisins ou flânez dans les ruelles du village. Avec tant de façons de profiter du calme ambiant, vous ne tarderez pas à vous sentir comme chez vous.

Il vous suffira de suivre quelques règles simples : ne parlez pas aux inconnus, ne quittez jamais le village, et surtout, ne sortez pas la nuit.

Fonctionnalités

Une installation… troublante : Faites de votre nouvelle demeure un véritable chez-vous ! Achetez du mobilier en ville pour décorer votre maison, puis fabriquez des clôtures et autres objets à partir des ressources récoltées dans votre exploitation.

Fêtes et traditions : Participez à des festivals et activités typiquement japonais, comme la fête d’été ou la contemplation des cerisiers en fleurs. Rapprochez-vous de vos voisins en profitant d’un quotidien paisible.

Les secrets ne sont pas faits pour être partagés : Découvrez la vérité sur Kagatsu à vos risques et périls, ou suivez les règles et évitez de voir une partie du village que vous préféreriez peut-être ignorer…

Édition limitée

Une édition limitée de Village in the Shade est d’ores et déjà disponible en précommande au prix de 89,99 $. Elle comprend :