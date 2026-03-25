CRKD™, la marque premium d’accessoires collectionnables à l’origine du célèbre Nitro™ Deck et de sa gamme de produits rythmiques haut de gamme, annonce aujourd’hui ATOM+, l’évolution de son contrôleur porte-clés collectionnable, conçu pour offrir une expérience de jeu puissante dans un format ultra-compact.

Prévu pour être expédié à partir de juin 2026, l’ATOM+ est compatible avec une large variété de plateformes de jeu : Nintendo® Switch™ 2 | 1, PC, appareils mobiles, tablettes et téléviseurs connectés. Il concentre ainsi les grandes fonctionnalités dans un format réduit, pour une expérience de jeu complète en déplacement.

Suffisamment petit pour s’accrocher à un porte-clés, un sac à dos ou à peu près n’importe où, l’ATOM+ défie les conventions. Il enrichit le concept de l’ATOM original avec une série de caractéristiques sophistiquées, notamment des sticks de contrôle pour une compatibilité maximale avec les jeux, et l’utilisation de la technologie TMR (magnétorésistance à effet tunnel), un capteur magnétique nouvelle génération conçu pour éliminer définitivement le stick drift et offrir une précision supérieure à celle des sticks mécaniques traditionnels ou des capteurs à effet Hall.

Les bonnes choses viennent en petits paquets, et l’ATOM+ excelle à le prouver avec un ensemble de commandes complet incluant deux sticks, boutons d’action, gâchettes numériques, boutons dorsaux et commandes directionnelles, offrant aux joueurs une disposition familière dans un format ultra-portable.

L’ATOM+ se connecte via Bluetooth®, permettant un appairage sans fil facile avec l’appareil de votre choix, tandis qu’une batterie rechargeable intégrée alimentée par USB-C garantit une autonomie suffisante pour jouer où que vous soyez.

À la fois amusant, fonctionnel et hautement collectionnable, l’ATOM+ est livré avec une dragonne qui permet de sécuriser le contrôleur en jeu ou de l’attacher à un sac, un sac à dos ou un porte-clés lorsqu’il n’est pas utilisé.

Les joueurs peuvent personnaliser leur expérience via l’application compagnon CRKD, où ils peuvent reconfigurer les boutons, ajuster le retour de vibration, mettre à jour le firmware et gérer les paramètres de l’appareil depuis le tableau de bord CRKD CTRL.

L’ATOM+ s’intègre également au système CRKD True Collection, permettant aux propriétaires d’enregistrer leur produit dans l’application CRKD pour révéler le numéro unique de leur contrôleur ainsi que son niveau de rareté, et l’ajouter ainsi à leur collection numérique personnelle d’articles CRKD.

Liste complète des fonctionnalités de l’ATOM+ :

Design de poche – contrôleur ultra-compact à emporter partout

Zéro dérive de stick – grâce à la précision des sticks TMR

Connectivité Bluetooth – jeu sans fil sur Switch, PC, mobile, tablettes et téléviseurs connectés

Batterie rechargeable – chargement USB-C pour une autonomie pratique en déplacement

Deux boutons à quatre directions – accès rapide aux fonctions système

Retour de vibration – compatible avec les jeux prenant en charge le retour haptique

Commandes de mouvement – prise en charge du gameplay par mouvements

Mode Turbo – automatise les appuis répétés pour des actions plus rapides

Boutons programmables – reconfiguration via l’application compagnon CRKD

Compatibilité avec l’application CRKD – réglages, remapping et mises à jour du firmware

Intégration au système True Collection – enregistrez votre manette et découvrez sa rareté et son numéro unique

Dragonne incluse – à attacher au poignet, au sac à dos ou au porte-clés

L’ATOM+ sera disponible en quatre coloris :

Smoke Black

Glacier Blue

Retro Purple

Pal Grey

« L’ATOM+ reprend tout ce que les joueurs aimaient dans l’ATOM original et pousse le concept encore plus loin, la preuve que les grandes choses peuvent venir en petits paquets », déclare Jack Guinchard, responsable de la marque CRKD. « En intégrant des sticks TMR et en élargissant la disposition des commandes tout en gardant le contrôleur incroyablement compact, nous avons créé une manette portable assez puissante pour le jeu moderne, mais suffisamment petite pour être emportée partout. »

L’ATOM+ devrait commencer à être expédié à partir de fin juin 2026, avec un prix public conseillé de 29,99 $ / 34,99 € / 29,99 £ / 54,99 $ AUD.