Une mise à jour gratuite, également disponible sur PC, PlayStation, Xbox et mobile, apporte son lot de nouveautés : le 64e Warframe, un mode de jeu angoissant, de nouvelles cosmétiques, des fonctionnalités communautaires améliorées et bien plus encore.

L’épopée de science-fiction gratuite Warframe, véritable phénomène du jeu en ligne signé Digital Extremes, est désormais disponible sur Nintendo Switch™ 2. Cette sortie coïncide avec le déploiement de la prochaine grande mise à jour du jeu, The Shadowgrapher, proposée gratuitement aujourd’hui sur toutes les plateformes. Elle célèbre également les 13 ans d’une communauté grandissante qui rassemble plus de 85 millions de joueurs à travers le monde.

Les nouveaux venus comme les vétérans sur Nintendo Switch™ 2 pourront découvrir l’univers riche et en constante évolution de Warframe avec un framerate, une résolution, des temps de chargement, des textures et une qualité de shaders améliorés, ainsi qu’un support du contrôle par souris via les Joy-Con 2. Jouez aux côtés des utilisateurs de PC, PlayStation, Xbox, iOS, Android et Nintendo Switch™ d’origine pour des aventures sans fin dans le Système Origin grâce au cross-progression et au cross-play. Ceux qui se connecteront à Warframe sur une console Nintendo Switch™ 2 avant le 15 avril recevront l’Ambimanus Pack exclusif, comprenant notamment une arme Warfan gratuite, ainsi que d’autres cosmétiques et boosters de ressources.

« Warframe est officiellement disponible sur toutes les grandes plateformes de jeu avec du cross-play et de la cross-progression complets, ce qui semble absolument fou à dire pour un jeu dans sa treizième année », déclare Rebecca Ford, directrice créative. « Créer une expérience de jeu fluide pour des millions de joueurs qui peuvent devenir amis, où qu’ils se trouvent dans le monde, sur des appareils mobiles, des consoles et des PC distincts, est un parcours de développement qui me souffle. L’objectif de Warframe est, et sera toujours, de rassembler les gens et de leur offrir un endroit où se sentir chez eux, une expérience qui pourrait rendre leur journée un peu meilleure qu’elle n’avait commencé. Dès qu’une nouvelle console arrive, vous pouvez compter sur nous pour être au rendez-vous de nos joueurs. »

Réputé pour son gameplay nerveux et fluide, ses quêtes cinématographiques au scénario poignant, et ses possibilités infinies de personnalisation du style de jeu et de l’esthétique, Warframe a évolué pendant plus d’une décennie pour devenir un jeu intergénérationnel comptant à ce jour plus de 85 millions de joueurs enregistrés sur l’ensemble des principales plateformes de jeu. Parti d’un lancement en bêta ouverte avec un seul tileset et quatre Warframes jouables, il est devenu l’un des jeux les plus vastes du marché, avec 20 planètes, quatre mondes ouverts, plus de 30 quêtes, et désormais, avec la mise à jour The Shadowgrapher, 64 Warframes de base disponibles.

Follie, le dernier Warframe ajouté par la mise à jour The Shadowgrapher, apporte toute une série de capacités inspirées du test de Rorschach. Faites équipe et survivez ensemble dans un nouveau mode coopératif inspiré du genre du survival horror multijoueur en ligne : la Chasse de Follie. Ce mode oppose quatre joueurs à Follie, qui traque et attaque les explorateurs trop curieux sur la carte, en réagissant aux actions de l’équipe adverse. Cette mise à jour propose également de nouvelles cosmétiques à collectionner, des fonctionnalités sociales communautaires, des améliorations de la qualité de vie, et bien plus encore à essayer.