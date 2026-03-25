Une Sonic Frontiers Definitive Edition vient d’être référencée par l’organisme de classification coréen Game Rating and Administration Committee of Korea, sans qu’aucune annonce officielle de SEGA n’ait accompagné cette apparition. Aucune information sur les plateformes visées ni sur le contenu de cette édition n’est disponible pour l’heure.

Sorti le 8 novembre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam, Sonic Frontiers avait marqué un tournant pour la franchise en introduisant un format « open-zone » inédit pour la série. Le jeu s’est écoulé à au moins 4,57 millions d’unités selon un bilan arrêté en novembre dernier, et avait bénéficié de plusieurs mises à jour post-lancement proposées gratuitement aux joueurs.

L’existence d’une Definitive Edition n’est pas sans précédent chez Sonic : Sonic Origins et Sonic Mania avaient tous deux eu droit à ce traitement, respectivement via Sonic Origins Plus et Sonic Mania Plus. Il est également à noter que Sonic Origins Plus avait été révélé en amont précisément via ce même organisme de classification coréen.

La question de ce que contiendra cette édition reste entière, puisque l’ensemble des contenus additionnels post-lancement de Sonic Frontiers avaient été distribués gratuitement. L’hypothèse la plus évidente serait celle d’une nouvelle sortie physique regroupant l’intégralité du contenu du jeu, éventuellement accompagnée d’une version Switch 2 — d’autant que l’expérience sur Switch originale laissait à désirer. Une annonce officielle de SEGA reste attendue.