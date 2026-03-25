Sans la moindre annonce préalable, Nintendo vient de mettre en ligne une démo jouable de Tomodachi Life : Une vie de rêve sur l’eShop Switch. Baptisée « Welcome Version », elle est disponible dès maintenant, à moins d’un mois de la sortie du jeu complet prévue le 16 avril prochain.

Cette démo permet de découvrir le début de l’aventure : le joueur reçoit sa propre île, vide au départ, qu’il devra développer et peupler de Mii. Deux méthodes de création sont disponibles — répondre à une série de questions simples, ou composer soi-même son Mii en sélectionnant les différentes parties du corps. La démo autorise la création de jusqu’à 3 Mii, qui vivront ensuite sur l’île et vaqueront à leurs occupations quotidiennes. Des événements sont au programme, et Nintendo précise qu’ils ne sont pas nécessairement identiques pour tous les joueurs.

La sauvegarde effectuée dans la démo sera transférable vers le jeu complet à sa sortie, permettant de conserver les Mii créés. Ce transfert s’accompagne d’un bonus : un set de Costume de Hamster, attribué dans l’une des six couleurs disponibles, choisie aléatoirement. Le costume sera également débloquable dans le jeu complet pour l’ensemble des joueurs.

Tomodachi Life : Une vie de rêve est attendu comme l’un des cosy games de l’année sur Switch. Le premier épisode, sorti sur Nintendo 3DS, s’était écoulé à 6,7 millions d’unités, ce qui en faisait le 10e plus grand succès de la console portable de Nintendo.

Tomodachi Life : Une vie de rêve sortira dans le monde entier le 16 avril sur Nintendo Switch.