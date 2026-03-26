Abylight Studios est fier d’annoncer la sortie d’Amnesia: Rebirth sur Nintendo Switch 2. Ce chef-d’œuvre horrifique en vue subjective développé par Frictional Games débarque sur la nouvelle console le 30 avril 2026, dans une version optimisée pour la nouvelle cosnole.

Amnesia: Rebirth est largement considéré comme un chef-d’œuvre de l’horreur psychologique. Sorti initialement sur PC en 2020, il arrive sur console Nintendo dans une version complète et optimisée, garantissant des performances optimales sur le système.

Dans Amnesia: Rebirth sur Nintendo Switch 2, vous incarnez Tasi Trianon, qui émerge en pleine conscience au cœur du désert algérien. Des jours ont passé. Où étiez-vous ? Qu’avez-vous fait ? Où sont les autres ? Retracez votre périple, rassemblez les fragments de votre passé brisé : c’est votre seule chance de survivre à l’horreur impitoyable qui menace de vous dévorer.

Le temps joue contre vous. Mettez-vous dans la peau de Tasi et guidez-la à travers sa terreur et sa douleur intimes. Alors que vous tentez de traverser un paysage désolé, vous devez aussi lutter contre vos propres espoirs, vos peurs et vos regrets amers. Et pourtant, vous devez avancer, pas à pas, sachant que si vous échouez, vous perdrez tout.

Caractéristiques :

Expérience horrifique narrative en vue subjective

Explorez les environnements et découvrez leur histoire

Surmontez les énigmes qui se dressent sur votre chemin

Gérez avec soin vos ressources limitées, tant physiques que mentales

Affrontez des créatures terrifiantes et utilisez votre intelligence et votre compréhension du monde pour leur échapper

Également disponible en mode Aventure pour ceux qui souhaitent profiter de l’histoire et de l’aventure sans l’horreur.