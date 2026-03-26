La saga complète de BloodRayne arrive dans une seule et même collection physique définitive ! Les fans d’action, d’horreur et d’aventures vampiriques peuvent s’attendre à l’expérience ultime. La BloodRayne: Definitive Collection rassemble les trois titres principaux de la franchise culte dans un seul coffret exceptionnel, optimisé pour les plateformes modernes et réuni dans une édition physique premium. Cette collection définitive intègre de nouveaux correctifs pour des performances améliorées et une expérience encore plus fluide sur les consoles actuelles, pensée aussi bien pour les fans de longue date que pour les nouveaux venus.

Strictly Limited édite cette collection définitive en collaboration avec Ziggurat Interactive, proposant ainsi la meilleure façon de découvrir les aventures légendaires de Rayne sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Deux éditions seront disponibles :

Édition limitée – 39,99 €

Exemplaire physique Strictly Limited de la collection, avec les trois jeux sur disque / cartouche, incluant un manuel imprimé.

Édition Deluxe – 59,99 €

Version premium numérotée, comprenant l’édition limitée et des objets de collection supplémentaires : le premier ouvrage officiel « The Art of BloodRayne » et la bande originale sur CD.

Les précommandes pour la BloodRayne: Definitive Collection débutent le 26 mars 2026 et se poursuivent jusqu’au 3 mai 2026, pour une sortie officielle prévue le 29 juillet 2026.

À propos de la BloodRayne: Definitive Collection

La BloodRayne: Definitive Collection réunit BloodRayne: Terminal Cut, BloodRayne 2: Terminal Cut et BloodRayne Betrayal: Fresh Bites dans un seul et même ensemble, proposant ainsi la saga complète de l’emblématique héroïne dhampire Rayne.

Les joueurs incarnent Rayne, une dhampire (mi-humaine, mi-vampire) et agent de la secrète Société du Soufre, chargée de traquer les menaces surnaturelles à travers le monde. Sur les trois opus, Rayne s’impose comme l’une des premières anti-héroïnes du jeu vidéo, affrontant forces occultes, créatures monstrueuses et puissants vampires tout en luttant contre ses propres origines sombres.

La collection rassemble les versions les plus complètes et les plus abouties des jeux originaux, optimisées pour les systèmes modernes avec des correctifs inédits améliorant les performances, la stabilité et la jouabilité générale. Au programme : graphismes améliorés, support haute résolution, textures retravaillées et fonctionnalités de confort modernes. C’est la première fois que la trilogie est présentée sous une forme aussi définitive. Mêlant action à la troisième personne, combats hack-and-slash, mécaniques de tir et plateforme 2D nerveuse, la série offre une expérience rétro-horrifique unique à travers différents styles de jeu.

De la lutte contre les menaces surnaturelles liées aux conspirations occultes nazies dans les années 1930 à l’affrontement contre la propre famille vampirique de Rayne, jusqu’à la confrontation finale avec son père dans une forteresse funeste, la saga BloodRayne livre une aventure vampirique sombre et pleine d’action à travers trois titres emblématiques.

Contenu de l’édition Deluxe

En plus de l’édition limitée, les fans et collectionneurs peuvent opter pour l’édition Deluxe, qui propose une sélection soignée d’extras physiques :

Coffret premium Deluxe

Édition limitée du jeu sur Nintendo Switch

Bande originale sur CD

Livret d’art (broché, environ 80 pages, 170 mm × 135 mm) avec illustrations conceptuelles, designs de personnages, environnements et coulisses

Poster recto-verso présentant des illustrations originales de BloodRayne et BloodRayne 2

Stickers autocollants à découper

Cette édition Deluxe a été conçue pour célébrer l’héritage de la série BloodRayne avec des objets de collection de grande qualité qui séduiront aussi bien les anciens fans que les nouveaux venus.