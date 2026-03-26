L’éditeur et développeur GIANTS Software vient d’annoncer Farming Simulator 26 ! Procurant un véritable sentiment de progression, le nouveau système de défis propose désormais aux joueurs de nombreuses missions et récompenses. Prochainement disponible sur Nintendo Switch et mobiles, le jeu invite les agriculteurs en herbe à accomplir, à leur rythme, des tâches bien définies, le tout en profitant d’une expérience agricole relaxante !

Récompenses et décompression grâce à deux nouvelles cartes

Les joueurs auront la possibilité de cultiver leurs champs sur deux nouveaux environnements, une carte européenne et une nord-américaine. Le nouveau système de défis propose des objectifs facultatifs, comme livrer du blé à un moulin à grains, pour que la boulangerie reçoive la farine nécessaire à la production de ses gâteaux. Les agriculteurs virtuels seront récompensés en complétant les défis hebdomadaires ou saisonniers les encourageant à s’engager davantage dans l’écosystème agricole.

Une grande diversité d’activités agricoles

Farming Simulator 26 offre un large éventail d’activités, permettant aux joueurs de façonner leur ferme selon leurs préférences : passer un moment de tranquillité dans les champs à cultiver 15 cultures différentes, explorer les bois avec de l’équipement spécialisé, ou s’occuper d’animaux de ferme tels que des vaches, des moutons, des poulets et des chèvres, y compris leurs petits. Une dimension supplémentaire est ajoutée grâce aux nouvelles chaînes de production et la logistique nécessaire à leur bon fonctionnement.

De vraies machines es de marques renommées

Ce nouvel opus de la série permettra aux joueurs de manier plus de 120 tracteurs, moissonneuses-batteuses, pulvérisateurs agricoles et autres machines réalistes. La sélection inclut des fabricants de renommée mondiale, tels que Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra et bien d’autres.

Grâce au guidage GPS et des tutoriels en jeu améliorés, Farming Simulator 26 devient plus accessible sur mobiles et Nintendo Switch. Les débutants peuvent ainsi se familiariser rapidement avec le jeu, tout en offrant à tous les joueurs les outils nécessaires pour se détendre, qu’ils souhaitent ou non relever de nouveaux défis.