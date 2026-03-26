Aujourd’hui, SEGA a officiellement publié le pack Mega Man™ pour Sonic Racing: CrossWorlds !

Les joueurs peuvent désormais incarner Mega Man ou Proto Man, inspirés de la franchise emblématique. Le pack Mega Man inclut les éléments suivants :

Les personnages jouables Mega Man et Proto Man

Le véhicule Rush Roadstar

Le circuit Mega Man Wily Castle

Wily Castle Nouvelles pistes musicales inspirées de Mega Man : Wily Castle Mega Man Character Select Mega Man : Result

: Six emotes par personnage

Les joueurs possédant l’édition Digital Deluxe recevront automatiquement le pack Mega Man inclus dans le Season Pass. Pour celles et ceux qui souhaitent se joindre aux festivités, le Season Pass est disponible en achat unique pour 29,99 € : il donne accès à des personnages, des véhicules et des circuits à venir toujours plus palpitants ! Le pack Mega Man est également disponible séparément, au prix de 5,99 €.

Si vous possédez pas le pack Mega Man, vous pourrez toujours affronter celles et ceux qui le possèdent en match en ligne, et pourrez faire la course sur le circuit Mega Man contre les personnages de Mega Man.

Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ – Modèle OLED, et Nintendo Switch™ Lite à partir de 59,99 €. L’édition Nintendo Switch 2 est également disponible, en version numérique et physique, pour 69,99 €.