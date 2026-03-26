Le FPS façon film de gangster animé MOUSE: P.I. For Hire arrive en édition physique sur Nintendo Switch 2.

PlaySide, Fumi Games et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer que le jeu de tir à la première personne MOUSE: P.I. For Hire sortira le 10 juillet 2026 en édition physique standard pour PlayStation 5 et Nintendo Switch 2, ainsi que dans une superbe édition « Mouseburg » collector pour PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series et PC.

MOUSE : P.I. For Hire est un jeu de tir à la première personne débordant d’action qui s’inspire des cartoons des années 30. Son animation rétro en noir et blanc est dessinée à la main, image par image, afin d’offrir une esthétique vintage saisissante. Naviguez entre les couches de corruption dans cette histoire de détective passionnante aux aspects de film noir, avec des environnements dynamiques à explorer, une bande originale jazz orchestrale ainsi qu’un arsenal bien chargé d’armes cartoon et de bonus destructeurs.

L’édition collector « Mouseburg » comprendra les bonus physiques exclusifs suivants :

Un lot de trois cartes postales inspirées des années 1930, représentant des lieux emblématiques du monde de Mouseburg.

Une affiche recto-verso (340 mm x 340 mm) avec une carte de Mouseburg au recto et un schéma du fidèle pistolet « Micer » de Jack Pepper au verso.

33 cartes de baseball à collectionner Mouseburg, inspirées des cartes à collectionner et du mini-jeu présents dans le jeu.

Un vinyle 7″ comprenant quatre pistes de la bande-son officielle du jeu, avec des morceaux entièrement originaux du compositeur Patryk Scelina, ainsi qu’un tout nouveau titre écrit spécialement pour le jeu par les icônes de l’electro-swing, Caravan Palace.

Une bande dessinée imprimée MOUSE: P.I. For Hire, incluant 2 planches d’autocollants.

Le jeu vidéo (disque physique pour PlayStation 5 et Xbox Series X, cartouche physique pour Nintendo Switch 2, et code dans une boîte pour PC),

Le tout emballé dans une boîte Premium de collection.

DES ENQUÊTES MORTELLES :

Découvrez le détective privé Jack Pepper, un ancien héros de guerre à présent enquêteur dans un monde où le danger rôde jusque dans le plus petit des trous de souris. Découvrez la vérité lorsqu’un simple cas de personnes disparues se transforme rapidement en une intrigue complexe où les enlèvements et les meurtres sont de la partie. Enquêtez dans les bas-fonds de Sourisville, combattez des gangs lourdement armés ainsi que des policiers corrompus, et découvrez des indices pour mettre au jour la conspiration enterrée sous la surface.

VISEZ, CHARGEZ, RIGOLEZ :

Des mitrailleuses crépitantes aux projectiles explosifs, chaque arme de l’arsenal de Pepper est conçue pour créer un chaos cartoonesque inarrêtable. Équipez-vous avec un éventail d’armes à feu classiques mais créatives, et consommez des améliorations puissantes lorsque vous aurez besoin d’un supplément d’épinards dans vos coups ! Des batailles létales et des combats contre des boss fous vous attendent dans cette aventure rétro explosive. Les habitants de Sourisville ne lâchent pas facilement l’affaire.

UNE VILLE PLEINE DE SECRETS :

Explorez un terrain de jeu urbain varié, des rues sombres aux studios de cinéma, en passant par des opéras opulents, des marais empoisonnés et des égouts. Avec une myriade d’affaires à résoudre et d’objets à trouver, Sourisville est le paradis des détectives ! Utilisez chaque outil à votre disposition pour courir sur les murs, utiliser votre grappin et votre double saut dans ce monde cartoon impitoyable.

Caractéristiques principales de MOUSE: P.I. For Hire :

Animation rétro noir et blanc inspirée des cartoons des années 30.

Combat rapide à la première personne où le mouvement est essentiel.

Une campagne solo passionnante qui dévoile une toile complexe de crime et de corruption.

Plus de 20 niveaux dignes d’un film noir, remplis de souris, de rats et de musaraignes.

Un arsenal bien rempli de douzaines d’armes et d’équipements uniques avec un twist cartoon.

Des bonus consommables brutaux, capables de changer le cours de n’importe quel combat.

Des capacités de déplacement déblocables et une traversée de niveau inspirée des Metroidvania.

Une bande originale jazz enregistrée par un orchestre.

Avec la participation de l’acteur mondialement reconnu Troy Baker (connu pour son travail sur The Last of Us, Indiana Jones and the Great Circle, BioShock Infinite, et bien d’autres), dans le rôle du détective privé Jack Pepper dans la version anglaise.

Fonction exclusive Nintendo Switch 2 : le mode souris permet à l’utilisateur d’utiliser le Joy-Con comme une souris

MOUSE : P.I. For Hire sera disponible en édition physique Standard sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2, ainsi qu’en édition collector « Mouseburg » sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X et PC le 10 juillet 2026.