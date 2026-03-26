Les données de ventes physiques de Famitsu pour la semaine du 16 au 22 mars 2026 au Japon confirment la domination de Pokémon Pokopia sur Nintendo Switch 2, qui s’offre une deuxième semaine consécutive en tête des classement jeux avec 114 515 unités supplémentaires écoulées, portant son total cumulé à 702 915 exemplaires vendus depuis son lancement le 5 mars.

La meilleure entrée de la semaine est à mettre au crédit de Crimson Desert sur PlayStation 5, qui s’installe directement à la deuxième place avec 31 108 copies vendues lors de son week-end de lancement. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sur Switch 2, sorti la semaine précédente, complète le podium avec 10 294 unités pour un cumulé de 48 012 exemplaires, mais accuse une chute de 73 % par rapport à son démarrage. Mario Kart World sur Switch 2 se maintient en quatrième position avec 8 276 unités, un score quasiment stable, pour un total cumulé impressionnant de 2 873 338 unités. Mario Tennis Fever progresse quant à lui de 7 % cette semaine avec 7 833 ventes et 90 975 exemplaires au compteur. Resident Evil Requiem sur PS5 poursuit sa progression au catalogue avec 6 652 unités, mais chute de 48 % pour atteindre 198 271 ventes cumulées. Le top 10 est complété par les cartes de téléchargement de Pokémon Version Rouge Feu / Vert Feuille sur Nintendo Switch (5 872 unités), Animal Crossing: New Horizons sur Switch (4 760 unités, 8 407 095 au total), Minecraft sur Switch (4 451 unités, 4 173 164 au total) et Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition (3 784 unités, 91 914 au total). Sur les dix titres du classement, cinq sont des exclusivités Switch 2, trois des titres Nintendo Switch et deux des jeux PlayStation 5.

Rang Rang préc. Jeu Plateforme Ventes semaine Ventes totales 1 1 Pokemon Pokopia NS2 114 515 772 915 2 NEW Crimson Desert PS5 31 108 NEW 3 2 Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection NS2 10 294 48 012 4 6 Mario Kart World NS2 8 276 2 873 338 5 7 Mario Tennis Fever NS2 7 833 90 975 6 4 Resident Evil Requiem PS5 6 652 198 271 7 NEW Pokemon Fire Red / Leaf Green (Download Card) NSW 5 872 5 932 8 9 Animal Crossing: New Horizons NSW 4 760 8 407 095 9 11 Minecraft NSW 4 451 4 173 164 10 10 Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition NS2 3 784 91 914

Du côté du hardware, la Nintendo Switch 2 domine sans surprise avec 81 518 unités vendues cette semaine, portant son total à 4 885 791 unités depuis son lancement. La famille Nintendo Switch totalise 18 754 unités sur la semaine, dont 8 262 pour le modèle OLED, 5 873 pour la Switch standard et 4 619 pour la Switch Lite, pour un cumul toutes versions confondues de 36 666 454 unités. La famille PlayStation 5 totalise 14 119 unités, réparties entre 8 658 pour l’édition digitale, 2 930 pour la PS5 standard et 2 531 pour la PS5 Pro, pour un cumul de 7 467 594 unités. La famille Xbox Series ne représente que 209 unités sur la semaine pour 695 564 au total, et la PlayStation 4 ferme la marche avec 19 unités vendues.

Système This Week Last Week YTD LTD NS2 81 518 96 950 1 101 724 4 885 791 NSW # 18 754 19 941 250 311 36 666 454 PS5 # 14 119 12 886 169 384 7 467 594 XBS # 209 296 6 637 695 564 PS4 # 19 26 259 9 506 133 ALL 114 619 130 099 1 528 315 59 221 536

Au total, toutes plateformes confondues, 114 619 consoles ont été vendues durant cette semaine 12 au Japon, contre 130 099 la semaine précédente.