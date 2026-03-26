Cross-play complet, rollback netcode, démo jouable : il est l’heure de monter sur le ring ! SEGA® lance aujourd’hui le tonitruant Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage sur Nintendo Switch 2, marquant les grands débuts de la légendaire série de jeux de combat en 3D sur une plateforme Nintendo.

Cette version définitive propose un mode cross-play complet permettant des combats en ligne compétitifs entre les utilisateurs de Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam, ainsi que la prise en charge du netcode rollback, de nouveaux coups et combos, des mises à jour d’équilibrage et des améliorations majeures pour le mode Entraînement. Un nouveau mode World Stage est également de la partie. Cette expérience solo vous demande d’affronter de puissants adversaires au cours d’une longue quête pour devenir le combattant ultime !

Une démo jouable gratuite est également disponible sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series X|S sur leurs boutiques en ligne respectives. Cette version d’essai offre six personnages jouables – Wolf, Jacky, Eileen, Pai, Goh et Jean – et la possibilité de découvrir les modes Arcade, Entraînement et World Stage (jusqu’au Stand 2).

Les acquéreurs d’une édition Nintendo Switch 2 du jeu (numérique ou physique) recevront gratuitement l’objet de personnalisation Sega « Genesis™ », inspiré de la console légendaire de SEGA ! Les 19 personnages de base du jeu peuvent utiliser cet objet de personnalisation numérique.

L’édition numérique standard est disponible pour 19,99 €. Il est possible d’acquérir l’Édition 30e Anniversaire, en format numérique ou physique, pour 49,99 €. Cette version inclut :

Le jeu de base Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

DLC Pack Légendaire

DLC Pack de la série Yakuza

Ensemble de maillots de bain, bande-son et titres de rang du 30e anniversaire de Virtua Fighter

Illustrations de préproduction de Virtua Fighter

La version boîte inclut également une affiche double-face, avec d’un côté le visuel de la jaquette de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage et de l’autre celui du tout premier Virtua Fighter™.