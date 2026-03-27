L’éditeur Capcom annonce la sortie aujourd’hui de Mega Man Star Force™ Legacy Collection, une compilation qui relance, sur consoles et PC, cette série de jeux d’Action/RPG très appréciée de 2006.

Mega Man Star Force™ Legacy Collection regroupe les trois épisodes canoniques de cette série, à travers les sept titres suivants :

Mega Man Star Force™ Pegasus

Mega Man Star Force™ Leo

Mega Man Star Force™ Dragon

Mega Man Star Force™ 2 Zerker x Ninja

Mega Man Star Force™ 2 Zerker x Saurian

Mega Man Star Force™ 3 Black Ace

Mega Man Star Force™ 3 Red Joker

Tout en conservant l’essence même de la série originale, cette collection propose des améliorations modernes qui facilitent plus que jamais l’exploration des jeux. Elle offre une nouvelle façon de découvrir ou redécouvrir l’univers, les personnages et le gameplay qui ont fait la renommée de cette série. Mega Man Star Force Legacy Collection est désormais disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam).

Entrez dans le Wave World

Situé dans un futur façonné par des technologies de pointe, Mega Man Star Force Legacy Collection suit Geo Stelar, qui fusionne avec l’extraterrestre Omega-Xis pour se transformer en Mega Man. Ensemble, ils mènent une série de combats surnaturels qui brouillent la frontière entre le monde réel et le monde numérique, le « Wave World ».

Sur une grille de 3×5 cases, les combats allient des mouvements en temps réel à des attaques basées sur des cartes, mettant les joueurs au défi de maîtriser le positionnement, le timing et la construction de leur deck dans des batailles tactiques au rythme effréné. En dehors des combats, les joueurs évoluent entre la vie quotidienne et le Wave World, où exploration et progression de l’histoire se mêlent dans une aventure fluide.

Modernisation

Cette collection propose toute une série d’améliorations qui enrichissent l’expérience de jeu tout en ouvrant de nouvelles possibilités :

Options visuelles : choix entre des graphismes haute résolution améliorés ou l’aspect original pour une ambiance plus classique.

: choix entre des graphismes haute résolution améliorés ou l’aspect original pour une ambiance plus classique. Paramètres de difficulté et d’aide : personnalisation des combats en ajustant la puissance d’attaque du Mega Buster ou en modifiant la fréquence des rencontres avec les ennemis afin de les adapter à son propre style de jeu.

: personnalisation des combats en ajustant la puissance d’attaque du Mega Buster ou en modifiant la fréquence des rencontres avec les ennemis afin de les adapter à son propre style de jeu. Bibliothèque de cartes élargie : accès à des cartes bonus rares auparavant disponibles uniquement lors d’événements ou via des produits dérivés, et combinaison avec les cartes gagnées en cours de jeu pour constituer des decks encore plus puissants. (Remarque : certaines cartes bonus ne sont pas incluses)

: accès à des cartes bonus rares auparavant disponibles uniquement lors d’événements ou via des produits dérivés, et combinaison avec les cartes gagnées en cours de jeu pour constituer des decks encore plus puissants. (Remarque : certaines cartes bonus ne sont pas incluses) Galerie et lecteur de musique : une vaste archive de plus de 1 000 illustrations officielles, y compris des croquis de création rares. Des musiques des trois titres ainsi que certains morceaux nouvellement arrangés pouvant également être définis comme fond sonore dans le jeu.

: une vaste archive de plus de 1 000 illustrations officielles, y compris des croquis de création rares. Des musiques des trois titres ainsi que certains morceaux nouvellement arrangés pouvant également être définis comme fond sonore dans le jeu. Améliorations du jeu en ligne : des parties amicales ou classées, des échanges de cartes avec des joueurs du monde entier et une connexion avec ses amis sur plusieurs titres. Le système Brother Band fait également son retour avec une mise à jour majeure, permettant désormais aux joueurs d’ajouter jusqu’à 100 joueurs à leur liste de frères. Il est possible de sélectionner jusqu’à « 6 frères » pour booster les capacités de Mega Man et renforcer les liens.

Les fonctionnalités de connectivité qui exploitaient à l’origine le Dual-slot de la console Nintendo DS ont été reproduites pour les plateformes modernes. Les événements spéciaux qui s’activaient en connectant certains titres entre eux ont également été entièrement intégrés, permettant ainsi aux joueurs d’en profiter à nouveau dans cette collection.