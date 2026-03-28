Si vous ne connaissez pas la série des Royal Revolt, sachez qu’il s’agissait autrefois de l’un des plus gros noms du tower defense sur smartphones, une licence qui avait su se faire une place grâce à sa stratégie en temps réel et son univers médiéval-fantasy teinté d’humour. Aujourd’hui, l’IP connaît un certain essoufflement, ce qui rend son arrivée dans le genre des « survivors » presque logique. Mais le chemin vers ce nouveau trône était-il royal pour autant ?

La royauté en mode chaos coopératif

Développé par le studio Team Warriors et édité par Headup, Royal Revolt Survivors débarque en version 1.0 après un passage en accès anticipé. On le trouve sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et, bien sûr, Nintendo Switch 2. Et il y a un détail qui attrape immédiatement l’œil : son prix doux, une caractéristique essentielle pour un genre où l’on cherche souvent son prochain shoot d’addiction sans se ruiner. Là où les Royal Revolt d’antan nous demandaient de construire des fortifications et de repousser des envahisseurs depuis notre donjon, Survivors opère un virage à 180 degrés. On ne défend plus un château ; on est littéralement jeté dans l’arène, au cœur de la mêlée. Fini la stratégie en vue plongeante, place à l’action débridée. Le but est simple : survivre aussi longtemps que possible face à des vagues d’ennemis qui se densifient au fil des minutes, tout en construisant un build de destruction massive. Le jeu assume pleinement son statut de « survivors-like ». On retrouve la boucle fondamentale : on tue des hordes, on ramasse des cristaux d’expérience, on monte de niveau, et on choisit entre une nouvelle arme, un objet passif ou une amélioration pour affiner notre style de jeu. L’objectif final, au bout d’une vingtaine de minutes si l’on parvient à tenir, est de devenir cette machine à exploser l’écran tant recherchée. Pourtant, là est le premier bémol : cette sensation grisante de « casser le jeu » est ici très encadrée. La difficulté semble calibrée au millimètre, au point que l’on a rarement cette impression de rouler sur l’éditeur de jeu. Tout est très (trop) propre.

Un casting de héros et une 3D qui change la donne

Là où le titre tente de se distinguer, c’est par son esthétique. Dans un océan de jeux en pixel art ou aux graphismes rétro, Royal Revolt Survivors ose la 3D stylisée avec un coup de crayon proche du comic européen. Les biomes, bien que peu nombreux (une demi-douzaine d’environnements comme le canyon ou la forêt), sont colorés, lumineux et agréables à l’œil. Les modèles des ennemis et des héros sont soignés et la lisibilité reste bonne, même lors des moments de chaos intense. Un point crucial, surtout sur l’écran de la Switch 2 où les couleurs éclatent agréablement. Côté roster, on a affaire à une dizaine de vilains (certains à débloquer via des objectifs précis). Chaque personnage dispose d’une arme de base unique et d’un pouvoir actif, ce qui influence réellement la stratégie. On alterne entre le barbare qui charge dans le tas, l’archer qui garde ses distances ou le mage qui fait des dégâts de zone. En jouant, on débloque aussi leurs armes respectives dans le pool d’objets disponible en cours de partie. C’est un système classique mais efficace qui pousse à tester tous les héros pour diversifier l’expérience.

La coopération : le vrai game changer

Si le jeu est jouable en solo, on sent rapidement que son ADN est taillé pour le multijoueur. Jusqu’à quatre joueurs peuvent s’associer pour repousser les vagues. Et là, l’alchimie change radicalement. L’écran devient un champ de bataille dantesque où les combos de pouvoirs explosent dans tous les sens. En solo, certains power-ups semblent presque inutiles, leur intérêt étant décuplé quand ils bénéficient à un allié ou créent une synergie de groupe. Le mode coopératif transforme chaque run en une expérience chaotique et mémorable, surtout lors des affrontements contre les boss qui lâchent des stèles colorées. Cependant, cette orientation multijoueur met en lumière un problème de rythme. Les runs durent environ vingt minutes, un format standard, mais sans option pour accélérer le temps comme on peut le voir ailleurs. Sur la durée, on ressent une certaine lourdeur, surtout lorsqu’on doit recommencer le même niveau trois fois avec des personnages différents pour débloquer la suite.

Un système de progression qui interroge

Hors parties, on améliore son arbre de compétences passif avec l’argent récolté. Rien de très original mais cela fonctionne, créant cet effet « encore une partie » qui définit le genre. Le problème, c’est ce que le jeu fait de l’un des mécanismes les plus appréciés du genre : l’évolution des armes. Ici, elle est enfermée sous trois couches de RNG (aléatoire). Pour faire évoluer une arme, il vous faut : L’arme au niveau max. L’objet passif associé. Et surtout, des parchemins (tomes) de couleurs spécifiques que ne lâchent que les mid-boss et les boss principaux (environ trois ou quatre par partie), avec une couleur totalement aléatoire. Ensuite, il faut trouver un forgeron errant sur la carte pour finaliser l’évolution. Ce système a le mérite d’exister mais il brise totalement la fluidité. Au lieu d’explorer la carte, on finit par camper près du forgeron en attendant que le RNG daigne nous donner le bon parchemin. Pour couronner le tout, ces mêmes parchemins servent aussi à un autre PNJ pour des buffs mineurs, diluant encore une ressource déjà rare. C’est frustrant et cela pénalise le rythme de progression, surtout en difficulté Hard où les évolutions sont quasi obligatoires.

L’expédition : une bouffée d’air frais

Heureusement, le jeu cache une carte d’un autre genre : la carte Expédition. Ici, on lâche la formule du chronomètre rigide pour une exploration plus libre. Fini le cycle de vagues à intervalles réguliers. On parcourt une grande carte avec des objectifs variés : casser des jarres pour récolter de l’or (la meilleure source, au passage), déclencher des vagues d’événements pour gagner une monnaie spécifique, ou traquer des spawns de miniboss. Cette zone permet de progresser sur tous les tableaux en même temps et offre une liberté bienvenue. On se surprend à y passer quarante minutes sans voir le temps passer, regrettant presque que tout le jeu ne soit pas conçu sur ce modèle. Il faut être honnête : les premières runs sont poussives. Le pool de départ est limité (peu d’armes, peu d’objets, peu de personnages), et la collecte d’or est trop lente. On apprend vite que pour progresser, il faut moins se concentrer sur le massacre que sur le cassage de jarres, ce qui va à l’encontre de l’esprit du genre. Il faut patienter environ deux heures avant que le jeu ne commence à « décoller », une fois que le curseur de progression passive avance et que les premières quêtes se débloquent.

Premières heures difficiles

Sur le plan technique, la version Switch 2 est une réussite. Le jeu tourne de manière fluide, sans chute de framerate notable, même lors des phases les plus chargées en effets visuels. Les contrôles sont réactifs, même si le déplacement manque parfois de précision. On aurait aimé une option pour ajuster la sensibilité du stick, surtout quand on doit slalomer entre des murs de projectiles en fin de run. Royal Revolt Survivors se présente donc comme un coureur de fond solide, mais sans éclat. Il coche toutes les cases du genre sans jamais tenter de réinventer la roue. Sa plus grande force est son mode coopératif, qui transforme le jeu en véritable party-game chaotique, et son esthétique 3D colorée, qui le rend immédiatement identifiable dans le paysage. Sa faiblesse réside dans son système d’évolution trop verrouillé par le hasard, une courbe de progression initiale trop lente, et une difficulté en hard qui tend à frustrer plus qu’à motiver. Si vous cherchez un Vampire Survivors like sans prétention, à partager entre amis sur le canapé, et que le charme visuel de la fantasy cartoon vous attire, alors laissez-vous tenter. Mais si vous êtes un vétéran du genre en quête de mécaniques innovantes ou d’un solo parfaitement calibré, vous risquez de sentir le poids des chaînes de la formule.