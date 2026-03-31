NIS America vient de lever le voile sur la date de sortie occidentale de R-Type Tactics I • II Cosmos. La collection de stratégie au tour par tour débarquera le 18 juin 2026 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Un nouveau trailer accompagne l’annonce.

R-Type Tactics I • II Cosmos est une compilation réunissant les deux épisodes tactiques de la franchise R-Type, issus à l’origine de la PSP et qui font ici leurs débuts sur consoles modernes pour la première fois. L’occasion est également historique pour R-Type Tactics II, qui n’avait jusqu’alors jamais été distribué en dehors du Japon : cette sortie marque donc sa première apparition officielle en Occident.

Le cœur du jeu repose sur un gameplay de stratégie tactique au tour par tour dans lequel les joueurs doivent déployer leurs forces à travers des dizaines de niveaux, en gérant une armada d’unités aux profils variés. Les deux titres proposent des campagnes multiples permettant d’incarner aussi bien le Space Corps que l’Empire Bydo, les sinistres antagonistes de la franchise. R-Type Tactics II va plus loin avec des embranchements narratifs qui approfondissent l’univers de R-Type et explorent les origines de l’Empire Bydo, offrant ainsi une expérience de jeu unique à chaque partie. Au total, ce sont des centaines de vaisseaux et de niveaux qui sont répartis entre les deux jeux. Un contenu inédit vient compléter l’ensemble : COSMOS désigne un ensemble de missions entièrement nouvelles prenant place après la fin de Tactics II, étendant encore davantage la durée de vie de la collection.

L’édition limitée de R-Type Tactics I • II Cosmos, disponible en précommande au prix de 79,99 dollars via le NIS America Online Store pour Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5, regroupe la Deluxe Edition du jeu, un double CD de bande originale, un set de cartes d’art conceptuel, un stand acrylique du Rwf-9A Arrow Head, un stand acrylique du Bwf-1Dα Bydo System α et une boîte collector. À noter que les éditions Limited et Deluxe prévues sur Xbox Series X|S ont été annulées.