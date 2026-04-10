Level-5 a confirmé un recentrage stratégique de ses productions vers les plateformes actuelles et futures, marquant la fin des versions dédiées à la PlayStation 4 et à la Nintendo Switch première du nom. Cette décision s’illustre notamment par l’annulation des éditions PS4 de Inazuma Eleven RE et DECAPOLICE, deux projets ambitieux initialement prévus sur l’ancienne génération. Dans le cas de DECAPOLICE, la version Switch a également été abandonnée au profit d’une sortie exclusive sur Nintendo Switch 2, reflétant une volonté claire de miser sur le hardware le plus récent.

Ce virage s’était déjà manifesté avec Professor Layton and the New World of Steam, dont les versions PS4 et Switch 1 n’ont jamais été évoquées, malgré une sortie multiplateforme annoncée sur PS5, Switch 2 et PC. La PS4, même au Japon où elle a officiellement pris sa retraite, n’est plus considérée comme une cible prioritaire pour les nouveaux titres du studio.

Inazuma Eleven: Victory Road passe au physique sur Switch 2 au Japon

En parallèle, Level-5 a révélé une édition physique de Inazuma Eleven: Victory Road pour Nintendo Switch 2, prévue au Japon le 11 juin 2026. Jusqu’à présent, le jeu n’était disponible qu’en version dématérialisée. Ce coffret inclura l’intégralité des mises à jour, y compris le quatrième DLC majeur, The Rising Bond. Bien que destiné au marché japonais, cette édition sera compatible avec toutes les Nintendo Switch 2 et devrait proposer plusieurs langues, dont l’anglais.

Inazuma Eleven: Victory Road marque le retour de la franchise de football hyperdimensionnel après plusieurs années d’absence. Le jeu introduit une nouvelle histoire, se déroulant 25 ans après les événements du premier opus. Le joueur incarne Destin Billows, un jeune garçon en quête d’un monde sans football, qui intègre le collège South Cirrus. Parallèlement, Harper Evans, un prodige du ballon rond surnommé le « monstre du football », émerge au sein de l’équipe de Raimon Junior High, réputée pour ses performances en championnat national. Leur rencontre lance une intrigue riche en rebondissements.

Le titre propose un roster de plus de 5 200 personnages issus des précédents jeux de la série, permettant aux joueurs de revivre des matchs emblématiques aux côtés de Victorio, un voyageur temporel. Deux modes de jeu principaux sont disponibles : le Manual Mode, où le joueur contrôle directement les actions sur le terrain, et le Commander Mode, qui mise sur une approche tactique en donnant des instructions stratégiques aux joueurs. Cette dualité permet d’adapter l’expérience à différents styles de jeu, tout en conservant les mécaniques emblématiques de la licence, comme les Special Moves spectaculaires.

Autre nouveauté, Bond Town offre un espace personnalisable où les joueurs peuvent disposer des objets nostalgiques de la série, créer un avatar et inviter des amis pour des matchs en ligne. Ces avatars peuvent également être utilisés lors des rencontres sportives. Enfin, le jeu se distingue par ses cinématiques animées, réalisées en collaboration avec le studio MAPPA, avec une durée record pour la franchise, renforçant l’immersion narrative.