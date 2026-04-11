Nintendo a récemment mis à jour la fiche officielle de Splatoon Raiders sur l’eShop européen, attribuant au jeu une classification PEGI 7. Cette modification, repérée par un fan de la série sur Twitter/X avant d’être confirmée via la Wayback Machine, intervient après des mois d’absence de mention d’une note d’âge. En effet, la page affichait encore un « TBD » (To Be Determined) le 1er avril, ce qui indique que ce changement est très récent. Bien que PEGI n’ait pas encore intégré le titre à sa base de données officielle, la présence de cette classification sur le site de Nintendo suggère que le processus de finalisation du jeu est bien avancé.

Cette actualisation intervient près d’un an après une première fausse alerte. Lors de l’annonce initiale de Splatoon Raiders l’été dernier, des rumeurs avaient circulé selon lesquelles le jeu aurait déjà été noté par l’ESRB et PEGI, laissant supposer une sortie proche. Cependant, il s’agissait en réalité d’une confusion avec Splatoon 3, qui partageait le même trailer de révélation. Cette fois, les éléments semblent plus concrets : l’attribution d’une classification PEGI intervient généralement en phase finale de développement, juste avant l’annonce officielle d’une date de sortie.

Rappelons que Splatoon Raiders est un spin-off exclusif à la Nintendo Switch 2, marquant une nouvelle direction pour la franchise après les succès de Splatoon 3. Bien que les détails sur son gameplay restent limités, cette classification PEGI 7 – adaptée aux enfants de 7 ans et plus – confirme que le titre conservera l’esprit accessible et coloré de la série, tout en introduisant probablement de nouvelles mécaniques pour se distinguer des opus principaux.