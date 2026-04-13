13 avril 2026 – Les joueurs pourront créer des personnages Mii hauts en couleur, personnaliser l’île où ceux-ci vivent, et assister à leurs aventures quotidiennes les plus improbables dès la sortie de Tomodachi Life : Une vie de rêve, un titre attendu le 16 avril sur Nintendo Switch. Le jeu sera également jouable sur Nintendo Switch 2.

Les Mii vivent une vie insouciante sur une petite île posée au milieu de l’océan. Dans Tomodachi Life : Une vie de rêve, les joueurs incarnent le responsable de cette île. Ils peuvent créer toutes sortes de personnages Miien prenant pour modèles les membres de leur famille et leurs amis, ou même concevoir des personnages totalement originaux.

De l’apparence jusqu’aux traits de caractère, il existe d’innombrables façons de personnaliser les habitants de l’île dans Tomodachi Life : Une vie de rêve. Les Mii peuvent être créés en personnalisant les traits de leur visage ou en choisissant parmi différents types de visages, de coiffures, d’yeux et bien plus encore. Vous pouvez modifier de nombreuses parties du corps, une des nouveautés de cet opus. Les moyens de créer des Mii originaux sont, eux aussi, plus nombreux grâce à des options de maquillage très complètes. Les options de personnalisation incluent le nom, la taille, la morphologie, le sexe et la voix des Mii, ainsi que certains aspects de leur personnalité, notamment leur excentricité, leur niveau d’énergie et bien plus encore. En tant que responsable de l’île, vous pouvez aider vos Mii à découvrir ce qu’ils aiment, ce qu’ils détestent, à nouer des relations entre eux et à pratiquer toutes sortes d’activités incroyables. Au début, vos Mii ne se connaîtront pas, mais vous pourrez les placer les uns à côté des autres pour les amener à discuter. Avec le temps, ils prendront vie. Vous les verrez tisser des amitiés improbables, se battre, tomber amoureux (ou non) de manière inattendue, et bien plus encore.

En tant que responsable, vous aurez la possibilité de modeler et d’aménager votre île en construisant des maisons, des boutiques, des restaurants, et bien plus encore pour offrir aux habitants de l’île de nouveaux lieux de rencontre. Vous pourrez notamment : découvrir les plats préférés et les goûts particuliers de vos Mii à la supérette ; choisir une garde-robe de vêtements de tous les jours et de tenues extravagantes à la boutique de vêtements ; réaménager les chambres et les espaces de vie à la boutique de déco (il y a même des chambres pour les Mii qui rêvent de dormir dans une forêt enchantée ou une bibliothèque) ; acheter au marché des articles qui changent en fonction de l’heure de la journée ; rassembler des décorations pour l’île au centre d’urbanisme ; regarder la station télé pour suivre l’actualité des Mii et les événements quotidiens sur l’île ; organiser des séances photo amusantes pour les Mii au studio photo.

Vous pourrez par ailleurs personnaliser votre île en modifiant son aspect grâce à des éléments d’aménagement paysager, tels que des arbres, des plantes, des bancs, des distributeurs automatiques, des structures de jeux gonflables et bien plus encore. Il sera aussi possible de déplacer les boutiques, les maisons et d’agrandir les parcelles de terrain en fonction des suggestions des habitants ou de leurs préférences personnelles.

L’atelier de création permet de créer toutes sortes d’objets uniques pour animer encore davantage la vie sur l’île. Vous pourrez concevoir des animaux de compagnie pour les Mii, imaginer des boissons personnalisées, créer l’émission de télévision préférée d’un résident, décorer un vêtement spécial, dessiner l’extérieur et les dalles de sol d’une maison, et donner libre cours à votre imagination pour créer des objets originaux pour l’île.

Et il existe bien d’autres façons de personnaliser la vie sur l’île dans Tomodachi Life : Une vie de rêve. Vous pourrez attribuer aux Mii des petites manies qui leur confèrent encore plus de personnalité ; par exemple, des poses qu’ils prendront parfois, une attitude particulière lorsqu’ils savourent leur repas ou des mouvements d’agitation dans leur sommeil. Il est même possible d’apprendre à vos Mii différents mots et expressions qu’ils commenceront à utiliser dans leur vie sur l’île.

Pour tous ceux qui gèrent leur île sur Nintendo Switch 2, Tomodachi Life : Une vie de rêve est conçu pour tirer parti des performances supérieures de la console, offrant ainsi une expérience de jeu plus confortable. Le titre prend également en charge la fonctionnalité GameChat*1 de la Nintendo Switch 2, accessible avec n’importe quel abonnement Nintendo Switch Online.

Les Mii qui vivent sur cette île font ce qu’ils veulent quand ils le veulent. En tant que responsable, c’est à vous de prendre soin d’eux et parfois de les remettre dans la bonne direction.

Il est possible d’avoir un avant-goût de la vie sur l’île avec la démo gratuite Tomodachi Life : Une vie de rêve – Version de bienvenue, disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop*2. La progression réalisée dans la démo pourra être transférée dans le jeu complet, et vous obtiendrez un déguisement de hamster de couleur aléatoire pour vos Mii après avoir terminé le contenu de la démo*3.

Tomodachi Life : Une vie de rêve sortira sur Nintendo Switch le 16 avril. Les joueurs peuvent créer leurs propres Mii, bâtir et personnaliser leur île, prendre soin de leur communauté de Mii et assister à des interactions quotidiennes surprenantes et cocasses sur l’île.

*1 Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Une connexion Internet ainsi qu’un abonnement payant à Nintendo Switch Online sont nécessaires. Pour utiliser GameChat, l’enregistrement d’un numéro de téléphone portable est requis. Les enfants doivent obtenir l’autorisation de leur parent ou tuteur via l’application Contrôle parental Nintendo Switch pour utiliser GameChat. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays.

*2 Pour pouvoir acheter et/ou télécharger des jeux et des démos et logiciels gratuits sur le site officiel Nintendo eShop, vous devez disposer d’un compte Nintendo associé à votre console. Vous devez enregistrer votre console en tant que console active pour les téléchargements sur votre compte Nintendo en vous rendant au moins une fois sur le Nintendo eShop depuis l’appareil sur lequel vous souhaitez effectuer le téléchargement. Pour le téléchargement automatique, votre console doit être mise à jour et connectée à Internet avec les téléchargements automatiques activés, et elle doit disposer d’un espace de stockage suffisant pour effectuer le téléchargement. Pour en savoir davantage, rendez-vous dans notre section Assistance. Les achats effectués ou les téléchargements de démos activés sur le site Web de Nintendo sont traités via le Nintendo eShop.

*3 Le déguisement de hamster peut également être obtenu dans la version complète du jeu.