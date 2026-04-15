Apogee Entertainment et le studio Trigger Happy Interactive ont annoncé la sortie de Total Chaos sur Nintendo Switch 2, prévue pour le 29 avril 2026 en Amérique du Nord au prix de 24,99 $, suivie d’une disponibilité mondiale dans les jours suivants. Ce portage du titre d’horreur psychologique, initialement lancé sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store, GOG, Microsoft Store) le 20 novembre 2025, promet une expérience immersive adaptée aux spécificités de la nouvelle console de Nintendo.

Une plongée dans l’enfer de Fort Oasis

Total Chaos transporte les joueurs dans les ruines maudites de Fort Oasis, une île autrefois prospère grâce à l’exploitation minière, désormais transformée en un cauchemar désolé. L’atmosphère y est étouffante, marquée par une sensation de paranoïa permanente : chaque recoin de l’île abrite des créatures monstrueuses, tandis que des fragments d’histoires oubliées révèlent peu à peu les circonstances tragiques ayant conduit à sa chute. Le joueur doit survivre en explorant neuf chapitres angoissants, où la frontière entre réalité et folie s’estompe progressivement.

Né d’un mod primé de DOOM II, le jeu a évolué pour devenir un titre indépendant à part entière, bénéficiant d’une refonte visuelle et narrative signée Sam Prebble, développeur connu pour Turbo Overkill et son travail sur des blockbusters hollywoodiens (Avatar, Le Hobbit, La Planète des singes). Son expertise en effets visuels et en tension psychologique confère à Total Chaos une ambiance unique, où chaque détail contribue à saper le sentiment de sécurité du joueur.

La version Nintendo Switch 2 de Total Chaos propose des résolutions adaptatives :

1080p en mode docké

720p en mode portable Le jeu inclut également des options de performance et un mode déverrouillé visant les 60 FPS, ainsi qu’un support pour les contrôles gyroscopiques et la simulation de souris via les Joy-Con 2.

Autre atout majeur : cette édition intègre l’intégralité du contenu ajouté avec la mise à jour New Game+, sortie récemment. Les joueurs pourront ainsi découvrir :

Une fin alternative

Un nouvel ennemi traqueur, The Hunter, qui piste le joueur tout au long de la partie

De nouvelles animations de mort

Des zones inexplorées lors d’une seconde partie

Total Chaos mêle exploration, crafting et gestion des ressources dans un système de survie exigeant. Voici ses principales caractéristiques :

Une atmosphère immersive : neuf chapitres oppressants, où chaque environnement raconte une partie de l’histoire à travers des détails visuels et sonores.

Un storytelling environnemental : des notes cryptiques, des indices visuels et des rencontres troublantes révèlent les secrets de Fort Oasis et le passé fragmenté du protagoniste.

Un système de craft avancé : les joueurs doivent scavenger des matériaux pour fabriquer et améliorer des armes, essentielles pour affronter les créatures hostiles.

Des ennemis terrifiants : chaque monstre possède des comportements et stratégies uniques, obligeant le joueur à adapter sa tactique.

Une gestion des ressources critique : l’inventaire est limité, et chaque objet compte. La survie dépend de choix judicieux et d’une réactivité à toute épreuve.

Une bande-son angoissante : composée par Akira Yamaoka (légende de la série Silent Hill), en collaboration avec les compositeurs originaux du mod (Jason Dagenet et William Braddell) et l’équipe musicale d’Apogee (Chipper Hammond, Tim Stoney, Mathieu Hallouin), la musique renforce l’immersion en brouillant les limites entre réalité et hallucination.

À l’origine, Total Chaos était un mod de DOOM II, salué pour son ambiance horrifique et son gameplay innovant. Grâce à un moteur moderne et une refonte complète, il s’est imposé comme un survival horror indépendant à part entière, capable de rivaliser avec les grands noms du genre. Son univers, inspiré des classiques du horror psychologique tout en y apportant une touche personnelle, en fait une expérience unique pour les amateurs de frissons.