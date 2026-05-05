Nintendo a officialisé la sortie d’un nouveau bundle exclusif pour la Nintendo Switch 2, centré sur le jeu Pokémon Pokopia. Ce pack, annoncé pour le 5 juin 2026, comprendra la console ainsi qu’une version dématérialisée du titre, mais ne sera disponible que dans les régions d’Australie et de Nouvelle-Zélande pour le moment. Aucune information concernant les précommandes ou le prix n’a encore été communiquée, mais Nintendo précise que le bundle sera proposé chez des revendeurs sélectionnés ainsi que sur la boutique en ligne My Nintendo Store.

Pokémon Pokopia, sorti en mars 2026, s’est rapidement imposé comme un succès commercial, dépassant les 2,2 millions d’exemplaires vendus dans le monde au cours de ses quatre premiers jours de disponibilité. Bien que le jeu ait été distribué sous forme de carte physique en magasin, le bundle Switch 2 inclura uniquement une licence numérique, sans support physique. Depuis son lancement, le titre domine les classements de ventes et a contribué à stimuler les ventes de la console, attirant à la fois les joueurs existants et ceux qui hésitaient encore à franchir le pas.

Cette annonce s’inscrit dans la stratégie de Nintendo de proposer des bundles thématiques pour la Switch 2, après le lancement d’une édition spéciale Pokémon Legends: Z-A et d’un pack incluant Mario Kart World lors du lancement de la console. Contrairement à ce dernier, qui était disponible mondialement, le bundle Pokémon Pokopia reste pour l’instant limité à l’Océanie. Nintendo n’a pas encore indiqué si une extension à d’autres régions était prévue, mais l’engouement pour le jeu laisse penser qu’une telle possibilité pourrait être envisagée.