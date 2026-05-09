Nintendo a récemment annoncé une augmentation prochaine du prix de la Nintendo Switch 2 au Japon, une décision qui semble déjà avoir un impact concret sur le marché. Alors que le tarif de la console doit passer de 50 000 à 60 000 yens à partir du 25 mai, de nombreux consommateurs se précipitent pour effectuer leur achat avant cette hausse.

Cette situation a entraîné des ruptures de stock chez plusieurs grands distributeurs du pays. Des enseignes majeures comme Yodobashi Camera et Bic Camera affichent désormais des stocks épuisés, un phénomène qui n’avait pas été observé depuis plusieurs mois.

En parallèle, certaines mesures spécifiques commencent à être mises en place pour encadrer les ventes restantes. Selon Dr. Serkan Toto, la chaîne Bic Camera aurait décidé de limiter l’accès à la console à son prix actuel en le réservant aux clients utilisant une carte de crédit estampillée Bic Camera. D’autres enseignes pourraient adopter des politiques similaires à l’approche de la hausse tarifaire.