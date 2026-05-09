Nintendo a annoncé une augmentation du prix de la Switch 2 dans plusieurs régions, une décision motivée par des « changements dans les conditions du marché ». Shuntaro Furukawa, président de l’entreprise, a présenté des excuses pour cette mesure tout en détaillant la stratégie mise en place pour en atténuer l’impact. Lors d’un briefing destiné aux investisseurs, il a souligné que Nintendo préparait un « catalogue de jeux robuste » afin d’accroître la valeur perçue de la nouvelle console. L’objectif est de compenser le surcoût matériel en offrant une expérience suffisamment attractive pour convaincre les consommateurs.

Furukawa a également indiqué que la demande pour la Switch 2 restait soutenue et que son adoption progressait « sans heurts ». Cette déclaration intervient dans un contexte où la première Switch, lancée en mars 2017, a connu un succès exceptionnel avec 156 millions d’unités écoulées à ce jour. Un tel résultat contraste avec les performances de la Wii U, qui n’avait atteint que 13,56 millions de ventes sur l’ensemble de son cycle de vie. La longévité de la Switch, qui approche désormais les 10 ans, rappelle celle de la Game Boy, un précédent historique pour Nintendo.

Conscient de ce succès, le président de Nintendo a exprimé son intention de reproduire cette durée de vie avec la Switch 2. Pour y parvenir, l’entreprise mise sur un rythme soutenu de sorties de jeux, combinant productions internes et collaborations avec des studios tiers. Cette approche vise à maintenir l’intérêt des joueurs sur le long terme, une stratégie déjà éprouvée avec la première itération de la console.

La hausse de prix, effective dès ce mois-ci au Japon et à partir de septembre dans d’autres régions comme les États-Unis et l’Europe, reflète les contraintes économiques actuelles. En Europe, le tarif passera de 449,99€ à 499,99€, tandis qu’au Japon, le modèle dédié au marché local verra son prix augmenter de 10 000 yens (environ 54€), passant à 59 980 yens (325€) à partir du 25 août. Furukawa a expliqué que cette décision résultait de l’augmentation des coûts des composants, notamment les semi-conducteurs et la mémoire, ainsi que de la persistance des prix élevés de l’énergie. Il a reconnu que cette mesure ne couvrirait pas l’intégralité des surcoûts, tout en présentant ses excuses pour les désagréments occasionnés.

Malgré cette hausse, les prévisions de ventes pour la deuxième année de commercialisation de la Switch 2 restent optimistes, bien qu’inférieures à celles de la première année. Furukawa a attribué ce décalage à des efforts de renforcement de la chaîne d’approvisionnement, qui avaient permis d’atteindre des niveaux de ventes inédits lors du lancement. Les résultats financiers de Nintendo pour l’exercice 2025 illustrent cette dynamique : avec 19,86 millions de Switch 2 vendues, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires record de 2 313 milliards de yens, en hausse de 98 % par rapport à l’année précédente, et un bénéfice net en progression de 52,1 %, atteignant 424 milliards de yens. Ces performances confirment la capacité de Nintendo à générer une croissance significative malgré un environnement économique complexe.