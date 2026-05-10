PLAYISM a annoncé l’arrivée de DevilConnection sur Nintendo Switch en 2026, un jeu d’aventure développé par ChaoGames et salué par la critique. Disponible depuis le 30 octobre 2025 sur PC via Steam, cette production indie a déjà conquis plus de 1 600 joueurs avec une note « Overwhelmingly Positive ». La version Switch proposera les langues anglaises, japonaises, chinoises traditionnelles et simplifiées, ainsi qu’un support optimisé des commandes, offrant une expérience de jeu fraîche et immersive.

Dans DevilConnection, plongez dans l’univers magique de Magirisia où vous incarnez un invocateur ayant summoné un démon. Vous lui donnez votre propre nom pour sceller un pacte, mais le démon, que vous nommez Devilun, refuse de révéler le sien. Ce petit démon espiègle doit, pour retrouver sa forme véritable, invoquer des personnages colorés et leur soutirer leur mana en exploitant leurs émotions. L’objectif ? Terroriser les habitants de Magirisia pour drainer leur énergie vitale et permettre à Devilun de se libérer de sa condition actuelle.

Le gameplay repose sur une mécanique d’invocation où vous devez choisir les bonnes options pour amplifier les émotions de vos victimes. La particularité réside dans l’utilisation de la capacité spéciale de Devilun, « Evil Eye Search », qui permet de lire dans les pensées de vos cibles. Cette fonctionnalité guide vos choix en révélant les réponses appropriées, tout en dévoilant parfois des surprises inattendues. Le jeu mise sur une narration interactive où chaque décision compte, avec un système de fins multiples qui encourage les joueurs à explorer toutes les possibilités. Une mauvaise option peut mener à une fin immédiate et désastreuse, mais la fonction de sauvegarde et de chargement permet de tester différentes approches pour découvrir le véritable dénouement.

Avec plus de 30 personnages invoquables, DevilConnection mise sur une grande variété de protagonistes aux personnalités et apparences distinctes. Chaque personnage est entièrement animé, affichant des expressions faciales et des réactions dynamiques pour une immersion maximale. Le jeu propose également une fonction photo permettant de capturer des clichés uniques avec les personnages dans différentes poses, auxquels s’ajoutent des stickers à débloquer au fil de l’histoire pour personnaliser vos créations.

L’ambiance sonore, à la fois fantastique et gothique, accompagne parfaitement l’univers sombre et parfois macabre de Magirisia. Les thèmes musicaux, tantôt envoûtants, tantôt inquiétants, renforcent l’atmosphère unique de cette aventure indie où l’humour noir et l’expression des intérêts de l’auteur transparaissent à chaque scène. Les joueurs pourront également interagir avec les personnages en tapant sur leurs corps pour déclencher des réactions variées, ajoutant une couche d’interactivité supplémentaire.