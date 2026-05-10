Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- Smalland: Survive the Wilds – 13.7GB
- Call of the Elder Gods – 12.3GB
- Outbound – 7.8GB
- Sektori – 2.8GB
Switch
- Call of the Elder Gods – 10.3GB
- Outbound – 7.8GB
- Aery: Calm Horizon – 3.9GB
- Crafty Survivors – 2.7GB
- Soldner-X 2: Final Prototype Definitive Edition – 2.2GB
- Underling Uprising – 2.0GB
- Nitro Gen Omega – 1.7GB
- Black Jacket – 1.5GB
- Lost Islands – 1.5GB
- Sky Meadow – 1.5GB
- Backrooms – 1.2GB
- Yomi 2 – 1.1GB
- Zombie Rollerz: The Last Ship – 800MB
- Menace from the Deep: Complete Edition – 787MB
- Ace Thunder: Aircraft Wingman Simulator – 758MB
- Trace Blackout: The Perfect Crime Mystery – 558MB
- Take It Seriously: Extreme Common Sense Challenge – 547MB
- Middle Evil: The Priest – 522MB
- Perfect Tides: Station to Station – 470MB
- Solo Shift – 458MB
- Build a Flexible Brain: Shape Search – 411MB
- K-pop Fandom Korean Quiz – 292MB
- Amazing Facts: World Proverbs True or False Quiz – 267MB
- Surprising Laws Around the World True or False Quiz – 265MB
- Colorizing: Daylight – 200MB
- RoadOut – 184MB
- The Real Academic Challenge High School Level – 181MB
- Logic Training IQ Quiz for Kids – 146MB
- Little Helper Cafe: Sugar Cubes – 124MB
- 13 A Final Game of Tarot – 69MB
- Snack and Quack: Duckling Steps – 65MB
- Dead Patrol – 56MB
- Crayon Farm Animals – 55MB
- Eggconsole Meurtre d’un Clown PC-8801 – 47MB
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