Nintendo a officiellement confirmé que le prochain Star Fox pour Nintendo Switch 2 intégrera une compatibilité avec les figurines amiibo. Cette information, bien que discrète, apparaît sur le site officiel japonais du jeu, où il est précisé que le scan d’un amiibo compatible permet d’obtenir des emblèmes et des fonds d’écran exclusifs pour le « Battle Banner », l’interface affichée lors des matchs en ligne. Les figurines compatibles incluent actuellement Fox, Falco et Wolf, issues de la série Super Smash Bros.

Le jeu, prévu pour le 25 juin 2026, promet une aventure action-packed basée sur Star Fox 64, avec un système Lylat entièrement repensé visuellement et de nouvelles mécaniques de gameplay. Le titre s’annonce comme une expérience immersive, mêlant missions cinématiques, combats aériens dynamiques et exploration approfondie du système stellaire. Andross, l’antagoniste emblématique, cherche à nouveau à s’emparer du contrôle du système Lylat, et c’est à Fox McCloud et son équipe de l’en empêcher, aux commandes d’un Arwing modernisé.

Parmi les nouveautés, Star Fox pour Switch 2 propose un mode multijoueur compétitif en 4 contre 4, permettant aux joueurs de s’affronter dans des affrontements tactiques inspirés des batailles spatiales emblématiques de la franchise. Le jeu reprend les bases du titre original tout en les enrichissant de fonctionnalités modernes, comme des contrôles adaptés aux Joy-Con 2 ou à la manette Pro, incluant même une option souris pour une précision accrue. Le GameChat, une fonctionnalité inédite, place les joueurs directement dans le cockpit aux côtés de leurs personnages préférés, renforçant l’immersion dans cet univers revisité.

Les visuels du jeu ont subi une refonte complète, avec des designs de personnages retravaillés, des environnements redessinés et des cinématiques entièrement animées. Les dialogues sont désormais entièrement doublés, et la bande-son orchestrale accompagne chaque moment clé de l’aventure. Les joueurs pourront également découvrir des routes alternatives à travers le système Lylat, offrant une rejouabilité accrue grâce à des missions variées et des défis renouvelés à chaque partie.

Côté amiibo, la compatibilité se limite pour l’instant aux modèles Fox, Falco et Wolf de Super Smash Bros., disponibles sur le site officiel japonais. Aucune annonce n’a été faite concernant des figurines dédiées à Star Fox, et Nintendo n’a pas évoqué cette possibilité lors du dernier Nintendo Direct. Il est donc peu probable que de nouvelles références amiibo soient dévoilées avant la sortie, bien que la situation puisse évoluer d’ici le 25 juin.