Nintendo Switch eShop : une vague de promotions historiques avec Mortal Kombat Legacy Kollection, Trails in the Sky 1st Chapter et des dizaines de jeux à prix plancher.

Le Nintendo eShop nord-américain sur Switch accueille une nouvelle série de promotions particulièrement dense, marquée par plusieurs jeux proposés à leur prix le plus bas jamais observé, dont Mortal Kombat: Legacy Kollection et Trails in the Sky 1st Chapter. Cette mise à jour commerciale s’inscrit dans une vague de réductions étendue, couvrant aussi bien des productions indépendantes reconnues que des licences majeures, avec des remises souvent très agressives sur les prix initiaux.

Parmi les offres les plus notables, Mortal Kombat: Legacy Kollection passe à 32,49 dollars au lieu de 49,99 dollars, tandis que Trails in the Sky 1st Chapter est affiché à 38,99 dollars contre 59,99 dollars. Ces deux titres incarnent les têtes d’affiche d’une sélection qui s’appuie sur des baisses significatives, parfois supérieures à 70 %, voire davantage dans certains cas.

Le catalogue concerné se distingue par une grande diversité de genres et d’expériences. Des productions indépendantes comme Animal Well, proposé à 14,99 dollars au lieu de 24,99 dollars, ou Citizen Sleeper à 5,99 dollars contre 19,99 dollars, côtoient des titres plus installés comme Blasphemous 2 à 9,89 dollars au lieu de 29,99 dollars et Ender Lilies à 9,99 dollars contre 24,99 dollars. Plusieurs licences emblématiques bénéficient également de réductions notables, à l’image de la trilogie Batman Arkham, chaque épisode étant proposé à 9,99 dollars au lieu de 24,99 dollars.

Les remises touchent aussi des franchises bien connues du grand public. Mortal Kombat 11 est affiché à 9,99 dollars au lieu de 49,99 dollars, tandis que LEGO DC Super-Villains chute à 5,99 dollars contre 59,99 dollars et LEGO Worlds descend à 2,99 dollars au lieu de 29,99 dollars. Dans le même registre, Life is Strange: Arcadia Bay Collection est proposé à 7,99 dollars contre 39,99 dollars, et Life is Strange: Double Exposure passe à 19,99 dollars au lieu de 49,99 dollars.

Le segment des jeux d’action et d’aventure est largement représenté avec des titres comme Bloodstained: Curse of the Moon à 4,99 dollars au lieu de 9,99 dollars, Curse of the Dead Gods à 3,99 dollars contre 19,99 dollars ou encore Double Dragon Gaiden à 7,49 dollars au lieu de 24,99 dollars. Les amateurs de jeux de rôle et de stratégie peuvent se tourner vers Front Mission 1st: Remake à 8,74 dollars au lieu de 34,99 dollars, Front Mission 2: Remake à 11,89 dollars contre 34,99 dollars et Front Mission 3: Remake à 17,49 dollars au lieu de 34,99 dollars.

D’autres productions marquent cette sélection par l’ampleur de leur réduction. Figment 2 tombe à 1,99 dollar contre 24,99 dollars, Stranded Sails est également proposé à 1,99 dollar au lieu de 24,99 dollars, tandis que Piczle Lines DX Bundle est affiché au même tarif contre 19,99 dollars initialement. Dans une gamme de prix similaire, Goblin Sword est disponible à 1,99 dollar au lieu de 4,99 dollars.

Les expériences coopératives et conviviales ne sont pas en reste, avec Overcooked: Special Edition à 3,99 dollars au lieu de 19,99 dollars et Trine 4 à 5,99 dollars contre 29,99 dollars. Trine: Ultimate Collection bénéficie également d’une réduction importante, passant à 9,99 dollars au lieu de 49,99 dollars.

Du côté des productions plus récentes ou hybrides, Penny’s Big Breakaway est proposé à 11,99 dollars contre 29,99 dollars, Tinykin à 6,24 dollars au lieu de 24,99 dollars et Wild Bastards à 6,99 dollars contre 34,99 dollars. Des titres comme Warhammer 40,000: Boltgun à 8,79 dollars au lieu de 21,99 dollars ou Vampyr à 7,99 dollars contre 39,99 dollars complètent une offre qui couvre un large spectre de publics.

Enfin, plusieurs jeux axés simulation ou gestion bénéficient eux aussi de remises marquées, comme SnowRunner à 15,99 dollars au lieu de 39,99 dollars, MudRunner: American Wilds à 4,99 dollars contre 24,99 dollars ou Potion Craft à 6,99 dollars au lieu de 19,99 dollars.