Nintendo a annoncé qu’elle abandonne le nom My Nintendo Store pour adopter simplement celui de Nintendo Store, un changement qui concernera plusieurs régions du monde sans pour autant modifier le fonctionnement ou le catalogue du service. Cette transition, effective à partir du mercredi 27 mai 2026, s’appliquera initialement au Japon, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec une probable extension à d’autres territoires dans les semaines ou mois à venir.

Ce rebranding, bien que purement nominal, marque une évolution dans la stratégie de présentation des plateformes de vente en ligne de Nintendo. Le service, qui permet aux joueurs d’acheter des jeux physiques et numériques, des accessoires ainsi que des produits dérivés officiels, conservera l’intégralité de ses fonctionnalités et de son contenu existant. Aucune modification n’est prévue concernant les méthodes de paiement, les délais de livraison ou l’accès aux produits disponibles. Pour les utilisateurs, cette transition se limitera donc à une mise à jour de l’appellation visible sur les sites web et applications, sans impact sur leur expérience quotidienne.

Nintendo n’a pas communiqué les raisons précises de ce changement de nom, une pratique qui s’inscrit dans une tendance plus large de la part de l’entreprise à ajuster ses dénominations commerciales de manière ponctuelle. Historiquement, des services ou plateformes opérant sous une appellation stable pendant des années peuvent voir leur nom modifié du jour au lendemain, comme en témoignent d’autres ajustements récents dans l’écosystème Nintendo. Cette décision s’ajoute à une série de mises à jour stratégiques visant à uniformiser ou simplifier l’identité des différents canaux de distribution de la marque.

À partir du 27 mai 2026, les utilisateurs accédant aux plateformes de vente en ligne de Nintendo dans les régions concernées constateront donc que l’interface portera désormais l’appellation Nintendo Store au lieu de My Nintendo Store. Pour l’instant, seuls le Japon, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont été officiellement confirmés pour cette transition. D’autres marchés pourraient suivre dans les semaines ou mois à venir, une fois les annonces locales publiées par les filiales régionales de Nintendo. En cas de nouvelles informations, les observateurs du secteur s’attendent à ce que des mises à jour soient apportées pour refléter ces changements.